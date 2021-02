Humanos después de todo: Daft Punk anuncia su final tras 28 años de carrera

Daft Punk no va más. Y se despide en su estilo: con un enigmático video colgado hace minutos en sus redes y titulado “Epílogo” -extraído de su filme Electroma-, donde se ve a Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter con sus habituales cascos cubriendo sus rostros, paseando por un paisaje que parece marciano y luego explotando en pedazos, el grupo anuncia su final para luego mostrar una suerte de epitafio.

Consultada por la publicación, la representante del dúo, Kathryn Frazier, confirmó la noticia al sitio Pitchfork aunque no entregó razones del quiebre. Por ahora, el video pareciera ser todo el detalle que los músicos quieren dar a conocer al público sobre el final de su exitoso proyecto.

Formados en París en 1993 y escondidos tras personajes robóticos desde 1999, Daft Punk consiguió poner al planeta entero a bailar en el último cuarto de siglo sin dar entrevistas, descubrir sus rostros ni seguir las líneas habituales de promoción que impone la industria.

Homework (1997), su contundente debut, no sólo los consagró como los mayores héroes de la interesante y numerosa escena house francesa, sino que con sencillos como Da funk y Around the world el dúo se transformó en verdaderas superestrellas de la electrónica y en responsables de masificar un sonido que hasta entonces seguía siendo de nicho.

Un título que sostuvieron gracias a álbumes como Discovery (2001), Human after all (2005) y Random access memories (2010), que además de exitosas canciones -como One more time y Get lucky- dejaron un importante legado, revivieron sonoridades y estéticas de los 70 y 80, al tiempo que reivindicaron a figuras de la electrónica y la era disco como Nile Rodgers y Giorgio Moroder, presentándolos a una nueva generación.

Además de sus colaboraciones junto a estrellas como Pharrell Williams y The Weeknd, el dúo realizó la música de la película Tron: el legado (2010), su último trabajo de estudio.

En Chile se presentaron en Espacio Riesco en 2006, en el festival SUE. Fue el único paso de los franceses por el país.

¿Será esta la despedida definitiva de Daft Punk, una estrategia publicitaria o el inicio de otra aventura del dúo? El tiempo lo dirá.