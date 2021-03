Prefiero morir antes de volverme viejo: Roger Daltrey cumple 77 años con nuevos lanzamientos de The Who

Roger Daltrey, frontman histórico de The Who, la voz detrás de “My generation”, “Baba O’Riley” y “Pinball wizard”, el hombre que alguna vez cantó que prefería “morir antes de volverme viejo”, cumple hoy 77 años. Pero a diferencia de varios de sus compañeros de generación, el músico nacido en Londres el 1 de marzo de 1944 no sólo conserva buena parte de las capacidades vocales con las que lanzó a la fama a The Who hace ya medio siglo; además, junto a su eterno socio en la música, el guitarrista Pete Townshend, vive una temporada 2021 llena de trabajo pese a la ausencia de actividad en vivo.

De hecho, en los últimos días, la dupla de fundadores de The Who -y los últimos sobrevivientes de su formación histórica- han dado más pistas de la reedición de lujo de “The Who sell out” (1967), el célebre tercer álbum de estudio del cuarteto, lanzamiento que verá la luz el próximo 23 de abril.

Célebre por su propuesta sonora, su trabajo de arte y sencillos como “Odorono” y “I can see for miles”, el LP fue concebido por los músicos como un disco conceptual que simula ser una transmisión de una radio pirata con comerciales entre canciones. Este nuevo box set incluirá un total de 112 tracks divididos en cinco discos.

Los primeros dos contendrán las versiones mono y estéreo del material, sumando a cada uno los bonus tracks del álbum. La tercera parte contará con las sesiones de estudio del trabajo discográfico, incorporando trabajo de los años 1967 y 1968.

Además, el grupo decidió incluir en otro CD -titulado “El camino hacia Tommy”- 14 de las grabaciones de estudio del año 1968 que forman parte del esqueleto creativo del cuarto álbum del grupo, el legendario “Tommy”. Mientras que el quinto CD será una compilación de demos originales de Townshend. La última parte de esta colección de audio será la esperada edición doble en vinilo, que consta de dos canciones por cada disco. Aunque el box set no solo contendrá música, sino también un libro de 80 páginas con escritos y fotos a color del guitarrista.

Para calmar la espera de los fans, el guitarrista publicó la semana pasada un EP con los demos de las canciones “Pictures Of Lily”, “Kids! Do You Want Kids” y “Odorono”. Este adelanto se encuentra disponible en las principales plataformas de música digital.

https://open.spotify.com/album/4EK6diBF9WoC1N5cZpg3bw

En paralelo, Daltrey y Townshend estarían aprovechando estos meses de encierro para desarrollar un nuevo álbum de The Who, el decimotercero de su discografía. Y aunque no existe total claridad respecto al lanzamiento, las últimas declaraciones del guitarrista dejan en claro que al menos hay material suficiente para considerar un nuevo capítulo en el estudio para The Who.

En conversación con la revista inglesa Uncut, Townshend indicó que “hay páginas y páginas de borradores de letras (...) si el momento llega entraré y empezaré”, refiriéndose a comenzar un nuevo álbum junto a Daltrey.

El vocalista ha sido más cauto. Según sostiene el medio británico The List, el cantante tendría reparos con los costos y beneficios que significa, a estas alturas de su carrera y bajo el actual modelo de la industria musical, seguir grabando discos. “Fue genial sacar un álbum, fue algo que a los fans les gustó y estaba realmente orgulloso de ello. Pero se gastó demasiado dinero en hacerlo. Se salió de control por completo y terminó costándome dinero. No puedo seguir haciendo eso”.

Townshend también se pronunció sobre este punto en el mismo medio, además de las complicaciones para ambos de estar solos en la banda y como motores creativos del proyecto, tras la muerte del baterista Keith Moon (1978) y el bajista John Entwistle (2002). “Ahora somos solo él y yo, y somos muy diferentes: política, social, espiritualmente, diferentes en todos los aspectos. Pero resulta que estamos juntos en esta banda”.

Los nuevos proyectos de la dupla buscar paliar su ausencia de los escenarios producto de la pandemia, un aspecto donde el grupo sigue activo. Para lamento de sus seguidores, The Who debió cancelar los conciertos que tenían presupuestados para el primer trimestre de este año, que comenzaría esta semana (5 de marzo) en Dublín y tenía fecha de término para el 29 de este mes en Manchester.

“Por favor disculpen el retraso pero queríamos esperar el mayor tiempo posible para ver si podíamos tocar. Sin embargo, como pueden ver, la situación actual lo hace imposible. Gracias por todo su maravilloso apoyo y esperamos verlos en el futuro cuando las condiciones lo permitan”, fue parte de lo que comentó Daltrey días atrás, en declaraciones reproducidas por el sitio de NME.