¿Quién está detrás de los 30 clásicos intervenidos en 60 pantallas LED de las calles de Santiago?

Stanley Gonczanski cuenta que estaba viviendo un cambio generacional en su vida cuando, hace unos años, se sentó en su computador y se le ocurrió un chiste: había visto una pintura de un militar del siglo XVIII montando a caballo. Tuvo la idea de eliminar el corcel y colocar al general sobre un caballo de carrusel.

“Lo puse en Instagram y tuve un feedback inmediato, inclusive internacional y a partir de eso surgió algo así como la punta de un ovillo. No pude parar más porque a poco andar se estaba exponiendo en Londres, en Florencia y en otros lugares, como Dubái y Taiwán en 2018 y 2019”, explica el artista.

Obra de Stanley Gonczanski FOTO: Cuenta de Instagram stanleyunlimited

Así surgió Almost Classic, la colección de obras creada por el artista visual, publicista y cineasta, que se exhibió a partir de 2018 y que reúne los últimos trabajos del director de la película nacional Monos con navaja (2000) y del recordado videoclip Ella usó mi cabeza como un revólver de Soda Stereo, grabado en Chile. Las nuevas obras de Gonczanski intervienen pinturas desde el Renacimiento hasta el siglo XIX y proponen una reinvención de su significado a través de la sátira y la ironía.

Desde el lunes 22 de febrero, la muestra Santiago Ciudad Galería exhibe alrededor de 30 obras en 60 pantallas LED ubicadas en la vía pública de 12 comunas de la Región Metropolitana, entre las que están Santiago, Independencia, Lo Prado, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Peñalolén, Macul y La Florida. La exposición estará disponible por los menos un mes en las calles del Gran Santiago.

Una de las obras de Stanley Gonczinski ubicada en la pantalla LED de un paso nivel.

Las pantallas LED pertenecen a la empresa Global y se hallan principalmente en zonas visibles para conductores de automóviles como autopistas, además de algunos paraderos de micro y kioscos.

El autor de la colección cuenta cómo nació la idea de llevar su arte a las calles, proyecto que se llevó a cabo primero en Buenos Aires, su ciudad natal, antes de implementarse en Chile, país en el que ha vivido por 30 años.

“Nosotros hemos estado encerrados obligadamente por muchos meses y sin conexión con la cultura y con el entretenimiento; con los museos, con el arte, con el cine, el teatro. Yo pensé primero en Buenos Aires, ya que hay una mayor crisis allá, y pensé que la mayoría de los carteles publicitarios deben estar vacíos o con cosas viejas”, dice. Así surgió la idea: “Si utilizo esos espacios que son como marcos vacíos de museo urbano, tal vez si propongo ponerles arte mientras tanto, mientras no hay publicidad en ellos, y de dotarle a la gente de un poco de respiro, de alegría, unos segundos de arte y de belleza, donde nadie ha visto nada bello en mucho tiempo, sólo en Netflix”.

Fue así que lo propuso a un conocido, quien hizo el contacto con una empresa de publicidad de vía pública, de carteles, donde aceptaron inmediatamente y ubicaron las obras en 10 grandes carteles de la ciudad.

La empresa Global se interesó por ese proyecto y le ofreció a Gonczanski la oportunidad de implementarlo en el Gran Santiago, con más puntos de exhibición (60) y con la novedad de adaptarlo a las pantallas LED. También está la posibilidad a futuro de expandir la exposición en el soporte impreso.

Por cada pantalla hay 3 obras que en el transcurso de unos minutos van alternándose con publicidad.

“Yo lo único que ruego es que haya taco para que la gente tenga más tiempo para verlos (ríe)”, dice el autor de la colección, que ya tiene 1.060 obras de esta naturaleza subidas a su cuenta de Instagram @stanleyunlimited.

Retrato de Stanley Gonczanski, artista visual, cineasta, ilustrador y publicista.

El primer acercamiento del artista a la pintura clásica se dio durante su infancia. “Mi mamá en particular es una fuente inagotable de cultura. De chico, me obligaba a ir a todos los museos posibles. Y tuvimos la oportunidad de viajar cuando yo era chico a Europa, mi familia es europea, mi padre es polaco”, explica.

“Cuando era chico, me vi todos los museos hasta no aguantarlos más. Años después, eso evidentemente quedó en mi subconsciente y afloró. Para mí, el arte de los grandes maestros, sobre todo los retratistas; la gente que lograba plasmar con esa maestría absoluta de cada época, que era como la fotografía de la época, para pasar a la posteridad. A mí me fascina la capacidad impresionante que tenían, como se acerca tanto a la fotografía en algún sentido, a mí me resulta muy fácil, muy atractivo de alguna manera, identificarme con eso y trabajar los retratos con los temas que me interesan hoy en día”, cuenta.

Sobre estos temas, el artista dice: “Hay temas recurrentes que son eternos, como la soberbia, el ego, lo banal, el fashion, el rol de la mujer, la discriminación, la violencia, la guerra, la paz, la pretensión (...) No están sólo ahora, pero ahora tienen una cara particular”, dice. Stanley Gonczanski señala que no está cerrado a ningún tema y que en el cuerpo de su trabajo, los abarca todos. “Es cercano al arte editorial, a mí me gusta mucho la gente que hace portadas de revistas con ilustraciones, me gusta ese arte. He unido el arte de alguna manera, el afiche, la ilustración, con el gran arte pictórico, para tratar temas pop”, concluye.