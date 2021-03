The Nevers: un mundo de ciencia ficción en la era victoriana

Es agosto de 1896 en Londres, durante la monarquía de la reina Victoria del Reino Unido. Conmoción genera en la población inglesa un fenómeno sobrenatural que afecta a una serie de personas, especialmente mujeres, dándoles habilidades inusuales que van desde lo encantador a lo perturbador. Todos aquellos quienes se integran a este grupo de personas corren un serio peligro.

Es así como dos mujeres, Amalia True (Laura Donnelly), una viuda misteriosa e impulsiva, y Penance Adair (Ann Skelly), una joven y brillante inventora, tienen la tarea de proteger y dar refugio a esos “huérfanos” talentosos. Pronto se encontrarán enfrentadas a fuerzas brutales cuyo fin es aniquilar a esta especie sobrenatural.

Este es el argumento de The Nevers, serie que tendrá el lanzamiento de su primera temporada -con el estreno de los seis primeros episodios- este domingo 11 de abril a las 21:00 horas para VTR, DirecTV y Tuves y a las 22:00 horas para el resto de Chile. El programa de ciencia ficción y drama de época se emitirá en el canal HBO y estará disponible en la plataforma de streaming HBO GO.

La fecha del estreno de la segunda mitad del programa, que contará con otros seis capítulos, será anunciada próximamente.

El reparto de la serie cuenta con la participación de Olivia Williams, quien interpreta a Lavinia Bidlow, la rica benefactora que financia el orfanato de Amalia que acoge a los rechazados, también conocidos como “Touched” (Tocados). James Norton (Mujercitas de 2019) da vida al propietario rico e irreverente de un antro de perversión. Tom Riley encarna a Augustus “Augie” Bidlow, el dulce y torpe hermano menor de Lavinia, quien guarda un secreto. Por su parte, Pip Torrens (The Crown) es Lord Gilbert Massen, un alto funcionario del gobierno que lidera una cruzada contra los talentosos. Ben Chaplin actúa como el inspector Frank Mundi, quien está dividido entre sus obligaciones policiales y sus principios morales.

Ben Chaplin interpretando al inspector Frank Mundi, un oficial dividido entre sus obligaciones policiales y sus principios morales. FOTO: HBO - Keith Bernstein

Otros de los actores en The Nevers son Denis O’Hare (American Horror Story), Amy Manson (Once Upon a Time), Rochelle Neil (Terminator: Destino Oculto), Zachary Momoh (Seven Seconds) y Eleanor Tomlinson (El Ilusionista).