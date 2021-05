Un forajido con alma: nueve películas de Clint Eastwood para ver en plataformas

Clint Eastwood entra al clan 91. El célebre actor, director y productor estadounidense (San Francisco, 1930), ganador de cuatro premios Oscar y cuatro Globos de Oro, celebra un nuevo cumpleaños en su estilo: con una próxima película en camino, Cry Macho (debuta en octubre) que abultará su extensa filmografía, una de las más aclamadas y prolíficas -como cineasta y protagonista- del Hollywood de las últimas seis décadas, con hitos en el western, el thriller policial, el drama bélico, la comedia de aventuras, las películas de escape y hasta el musical y el drama romántico.

Aquí un repaso a las películas de Eastwood que actualmente se encuentran en los servicios de streaming. Y aunque buena parte de su trabajo disponible en plataformas corresponde al de las últimas tres décadas, se pueden hallar desde algunos de sus clásicos modernos a títulos de culto o sólo para fanáticos, siempre con el dilema moral humano, los valores de la época y la relación de estos con la ley en el centro de su cine.

Los imperdonables (1992)

Si bien muchas de las películas de Eastwood califican como variantes del western, Los imperdonables es probablemente la última en la que el director y actor se apega a los elementos clásicos del género. O al menos, a los códigos de lo que se ha llamado el western crepuscular o revisionista, donde la línea que separa a “buenos” y “malos” aparece algo más desdibujada.

Ganadora de cuatro premios Oscar -entre ellos Mejor Película y Mejor Director- y dedicada a Sergio Leone y Don Siegel, la cinta muestra el viaje de William Munny, un viejo forajido ya retirado, junto a otros compañeros, a la caza de dos vaqueros acusados de atacar y desfigurar a una prostituta.

* Disponible en HBO GO

Sudden Impact (1983)

La cuarta y penúltima entrega de la saga del icónico Harry “el Sucio” Callahan es también la única que dirigió Clint Eastwood. En esta, con el actor nuevamente en el personaje del incorrecto agente del departamento de homicidios de la policía San Francisco, un cansado, envejecido y aún más malhumomorado Callahan es enviado a una pequeña ciudad para seguir una pista en un caso de asesinato, lo que lo lleva a una mujer que busca venganza de la violación que sufrió junto a su hermana años antes asesinado a los agresores.

Con un look notoriamente más ochentero que sus predecesoras, la inconfundible música de Lalo Schifrin y algunas de las frases más célebres del protagonista en toda la franquicia (“Smith, Wesson y yo”; “Adelante, alegra mi día”), Sudden impact fue además la última de las diversas películas en la que Eastwood compartió pantalla con Sondra Locke, la actriz fallecida en 2018 con la que fue pareja entre mediados de los 70 y fines de los 80, mientras ambos estaban casados.

* Disponible en Amazon Prime Video

El francotirador (2014)

Sólo meses después de estrenar Jersey Boys, Eastwood lanzó a fines de ese mismo 2014 El francotirador, drama bélico basado parcialmente el libro de memorias de Chris Kyle (American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History), el Navy Seal que estuvo cuatro veces en la Guerra de Irak convirtiéndose en una de las armas más letales del ejército estadounidense, con 160 muertes confirmadas en su historial.

Además de sus seis nominaciones al Oscar -entre ellas a Mejor Actor para Bradley Cooper-, El francotirador fue un éxito comercial en salas, ubicándose como una de las cintas más vistas de Eastwood en cines la más taquillera de 2014 en Estados Unidos, con una recaudación de 350 millones de dólares.

*Disponible en Netflix y Amazon Prime Video

Poder absoluto (1997)

Una de esas películas que no figuran en ningún ránking de los mejores trabajos de Clint Eastwood, pero que aún así destacan, se disfrutan y vale la pena ver. Con un elenco rimbombante que incluye a Gene Hackman, E.G. Marshall, Ed Harris, Richard Jenkins, Scott Glenn y una joven Laura Linney, la trama se inicia cuando el experimentado ladrón de arte Luther Whitney (Eastwood) ingresa a robar a la casa de un multimillonario para luego, desde su escondite, presenciar el affaire del presidente de Estados Unidos con la esposa del dueño de casa, quien es asesinada durante la velada.

* Disponible en HBO GO

Río Místico (2003)

Un clásico moderno. Un oscuro y poderoso drama protagonizado por Sean Penn, Tim Robbins y Kevin Bacon que califica entre lo más destacado y sólido que Eastwood ha realizado como director, que además le dio al Oscar a los dos primeros intérpretes (algo que no ocurría desde Ben-Hur, en 1959).

La cinta comienza mostrando la amistad de tres niños de familias irlandesas de la clase obrera de Boston, a quienes la vida separará y llevará por distintos caminos. Cuando 25 años después la hija de uno de ellos aparece asesinada, el hecho vuelve a reunir a los tres protagonistas y resurge un oscuro episodio de su infancia. “Clint Eastwood vierte todo lo que sabe en la dirección en Río Místico. Su película se acerca sigilosamente, se te mete en la cabeza y luego te derriba. No puedes sacudirlo, es así de inquietante e hipnótica”, dijo Peter Travers en su reseña para Rolling Stone.

* Disponible en HBO GO

True Crime (1999)

En True crime (o Ejecución inminente, como se le llamó en algunos países), Eastwood es nuevamente un hombre al límite y casi acabado con una última oportunidad para redimirse. Basada en la novela de Andrew Klavan de 1995, tiene como protagonista a Steve Everett, un periodista cuya vida parece arruinada por el alcoholismo y por sus infidelidades. Una inesperada entrevista a un condenado a muerte lo lleva a sospechar que el convicto en realidad puede ser inocente.

Lanzada en marzo de 1999, el filme terminó siendo un fracaso de taquilla para la producción, recaudando sólo US $16 millones frente a un presupuesto superior a los US $55 millones.

* Disponible en HBO GO

Los puentes de Madison (1995)

Elegante, sobrio y maravillosamente bien actuado, Los puentes de Madison debe ser uno de los mejores dramas románticos que se ha visto en Hollywood en las últimas tres décadas (y la mejor incursión de Eastwood en dicho género).

Aquí, una dueña de casa (Meryl Streep) que postergó sus planes personales por cuidar de su marido y sus hijos en una granja del EE.UU. profundo, encuentra el amor -verdadero e intenso- durante la fugaz visita de un fotógrafo de National Geographic (Eastwood). Melodrama adulto y un intenso viaje emocional por los sueños no cumplidos, con uno de los finales más desgarradores que se han visto en la pantalla grande.

* Disponible en Amazon Prime Video

La Mula (2018)

Una de las mejores películas del actor y director de los últimos años, que más que innovar o sorprender, simplemente profundiza en las temáticas y personaje de su cine de los últimos años, con capas políticas y morales que dialogan con el presente por sobre una historia en apariencia anecdótica.

En sintonía con su personaje en Gran Torino (y en muchas de sus películas de los últimos años), Eastwood, en su regreso a la actuación, encarna a un octogenario con mal genio y problemas familiares y financieros que termina transportando cargamentos de droga para un grupo de narcos mexicanos. La trama se basa en el caso real de Leo Sharp, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que a sus 80 años se convirtió en “mula” para el Cartel de Sinaloa.

* Disponible en Amazon Prime Video

Bonus Track: Desenterrando Sad Hill (2017)

Para un grupo de fanáticos extremos de Clint Eastwood, el actor y director que hoy cumple 91 años es Dios. Literalmente. Así lo llama un grupo de personas obsesionadas con El bueno, el malo y el feo -y sus secuelas- que voluntariamente peregrina hasta un valle en la provincia española de Burgos, donde se filmaron escenas y la secuencia final del clásico western de Sergio Leone de 1966. El que lanzó a la fama a Eastwood en el papel de “Blondie” (o el Hombre sin Nombre).

Medio siglo después que el lugar funcionara como locación de la película gracias a las gestiones de Francisco Franco -quien incluso cedió a militares para que trabajaran como extras-, los seguidores de la cinta encuentran el lugar exacto dónde se filmaron las escenas, consiguen desenterrar parte de la escenografía original y terminan creando una suerte de asociación cultural, como parte de una labor que es retratada en este documental, que cuenta con el testimonio de Ennio Morricone, James Hetfield de Metallica -que abre todos sus shows con Ecstasy of gold- y el propio Dios. O sea, Eastwood.

* Disponible en Netflix