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    Con presencia del Presidente Kast: la reservada conmemoración en La Moneda por los 35 años del asesinato de Guzmán

    Horas antes de la misa en memoria del fundador de la UDI, en Palacio se realizó un conversatorio de carácter reservado encabezado por el Mandatario junto a autoridades y asesores, en una jornada marcada además por el fallido intento de detención de Galvarino Apablaza en Argentina.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas
    Jak DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Una doble conmemoración tuvo este miércoles el aniversario número 35 del asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Mientras en la noche el Presidente José Antonio Kast asistió a una misa junto a varios de sus ministros y la Primera Dama, María Pía Adriasola, durante la tarde La Moneda fue escenario de una instancia de carácter más reservado.

    Se trató del conversatorio titulado “A 35 años de su asesinato: El legado político y humano de Jaime Guzmán”, realizado en el Salón Montt Varas, y que reunió a autoridades de gobierno, asesores de Palacio y al propio Mandatario, quien estuvo a cargo de las palabras de apertura, donde recordó el legado político del exsenador.

    En la instancia participaron -entre otros- el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira (RN); la directora de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Katerine Montealegre (UDI) y el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, José Francisco Lagos.

    El panel posterior a la intervención presidencial estuvo compuesto por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez; y el asesor del Segundo Piso -del equipo de Comunicaciones y Contenidos, dirigido por Cristián Valenzuela- José Ignacio Palma, uno de los impulsores de la actividad.

    La cita -de carácter reservado y acotada en convocatoria- contrastó con la conmemoración religiosa de la noche, a la que el Jefe de Estado llegó acompañado de parte importante de su gabinete. En Palacio, en tanto, la apuesta fue por un formato más reflexivo, centrado en el legado político y humano de Guzmán.

    En el oficialismo algunos recordaron experiencias similares impulsadas durante la segunda administración de Sebastián Piñera.

    En ese periodo, bajo el formato de “Diálogos en La Moneda”, se promovieron encuentros de reflexión fuera de la contingencia. Uno de los más recordados ocurrió en 2019, cuando el politólogo Francis Fukuyama visitó el país y fue invitado a exponer en el Patio de Los Cañones ante más de 300 asistentes, entre ellos, el hoy Presidente Kast.

    También se contó en su minuto con la presencia del fallecido escritor peruano Mario Vargas Llosa. Ese ciclo también abordó temas como cambio climático y diplomacia, instalando espacios de conversación que, según transmiten en Palacio, podrían volver a ser considerados como una herramienta complementaria a la agenda política cotidiana y de formación para asesores más jóvenes que recién ingresan al aparato público.

    La jornada, sin embargo, estuvo cruzada por un elemento que tensionó el ambiente. En medio del proceso de extradición desde Argentina de Galvarino Apablaza -apuntado como autor intelectual del crimen- se conoció que la policía federal de ese país acudió a su detención, sin lograr dar con su paradero. Este domingo, Kast partirá al país trasandino en su primera gira internacional.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaJaime GuzmánJosé Antonio Kast

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