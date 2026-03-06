José Ignacio Palma, el “ghostwriter” de José Antonio Kast

En cada gobierno hay figuras que operan lejos de las cámaras, pero que cumplen un rol clave en la construcción del relato presidencial.

Una de ellas es el redactor de discursos o ghostwriter : el encargado de ordenar las ideas y transformar en texto las intervenciones del mandatario. En el caso del presidente electo, José Antonio Kast, ese rol recaerá en el cientista político José Ignacio Palma (30).

Maulino y egresado de Ciencia Política de la Universidad Católica, Palma además cuenta con un máster en teoría política de la London School of Economics (LSE).

Su ascendencia en el círculo del presidente electo se consolidó durante la campaña presidencial.

En ese período trabajó de cerca con el futuro subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, en Acción Republicana; y también con María Jesús Wulf en el centro de estudios Ideas Republicanas. Incluso se perfiló para ser su jefe de gabinete cuando fue designada ministra de Desarrollo Social.

Desde esos espacios se fue integrando al equipo que colaboró en la elaboración de contenidos y lineamientos programáticos.

Por ejemplo, fue uno de los ideólogos del plan “Chile Renace” que Kast promovió en campaña para el aumento de la natalidad. La propuesta aseguraba un bono de $1 millón para la madre y otro para el ahorro del recién nacido.

Kast en abril pasado en la presentación del plan "Chile Renace". JAVIER SALVO/ATON CHILE

Por estos días, a Palma se le ha visto más seguido en la denominada “Moneda chica” y ya le encargaron trabajar en el esqueleto del discurso que hará Kast cuando asuma oficialmente la Presidencia de la República el próximo 11 de marzo.

El cientista político será parte del equipo del Segundo Piso de La Moneda que encabeza Alejandro Irarrázaval. Eso sí, Palma estará en el área de contenidos, bajo el mando del futuro director de contenido y comunicaciones, Cristián Valenzuela, quien es el encargado de visar todos los textos.

En el entorno republicano lo describen como alguien con formación académica en pensamiento político y con capacidad para traducir ideas programáticas en mensajes públicos. Por otro lado, se asegura que operará como una especie de guardián del “ethos republicano” dentro del gobierno.

Eso sí, algunos transmiten que, dada su “juventud”, siempre estará supervisado por Valenzuela.

Antes de aterrizar en el Partido Republicano, Palma ya había transitado por el mundo gremialista. Durante sus años universitarios militó en el Movimiento Gremial -donde estrechó lazos con José Antonio Kast Adriasola-, y en paralelo se vinculó a la UDI y a la Fundación Jaime Guzmán. Sin embargo, hace algunos años optó por dejar ese espacio político y sumarse al proyecto encabezado por Kast.

Su nombre, de hecho, tuvo una inusitada notoriedad pública durante su etapa universitaria. Mientras estudiaba en la UC y competía como candidato del Movimiento Gremial a la presidencia de la Federación de Estudiantes (FEUC) , comenzó a circular en redes sociales una denuncia anónima que lo acusaba de un supuesto abuso sexual.

El episodio ocurrió en medio del auge del movimiento feminista en el país, lo que amplificó rápidamente la polémica dentro del campus. La acusación generó manifestaciones en la universidad, incluyendo protestas de estudiantes de otras listas que participaban en la elección, lo que tensionó la campaña estudiantil de ese año.

Palma negó desde el inicio los hechos y presentó una querella ante la Fiscalía. Meses después, en mayo del año siguiente, se conoció que la denuncia era falsa. La investigación determinó que había sido difundida por un estudiante de Derecho de la misma casa de estudios, Johnny Olate, quien había sido compañero de Palma cuando ambos militaban en la juventud de la UDI en Talca.

Según se estableció en ese momento, Olate había sido expulsado de esa organización cuando Palma presidía la juventud gremialista del Maule. El caso terminó cerrándose tras confirmarse el carácter falso de la acusación.