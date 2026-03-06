SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    José Ignacio Palma, el “ghostwriter” de José Antonio Kast

    El cientista político de la UC será uno de los encargados de dar forma a los contenidos y mensajes del futuro mandatario una vez que esté instalado en La Moneda. Estará bajo el mando del futuro director de contenido y comunicaciones del Segundo Piso de La Moneda, Cristián Valenzuela.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena
    Durante su período universitario, Palma militó en el Movimiento Gremial.

    En cada gobierno hay figuras que operan lejos de las cámaras, pero que cumplen un rol clave en la construcción del relato presidencial.

    Una de ellas es el redactor de discursos o ghostwriter: el encargado de ordenar las ideas y transformar en texto las intervenciones del mandatario. En el caso del presidente electo, José Antonio Kast, ese rol recaerá en el cientista político José Ignacio Palma (30).

    Maulino y egresado de Ciencia Política de la Universidad Católica, Palma además cuenta con un máster en teoría política de la London School of Economics (LSE).

    Su ascendencia en el círculo del presidente electo se consolidó durante la campaña presidencial.

    En ese período trabajó de cerca con el futuro subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, en Acción Republicana; y también con María Jesús Wulf en el centro de estudios Ideas Republicanas. Incluso se perfiló para ser su jefe de gabinete cuando fue designada ministra de Desarrollo Social.

    Desde esos espacios se fue integrando al equipo que colaboró en la elaboración de contenidos y lineamientos programáticos.

    Por ejemplo, fue uno de los ideólogos del plan “Chile Renace” que Kast promovió en campaña para el aumento de la natalidad. La propuesta aseguraba un bono de $1 millón para la madre y otro para el ahorro del recién nacido.

    Kast en abril pasado en la presentación del plan "Chile Renace". JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Por estos días, a Palma se le ha visto más seguido en la denominada “Moneda chica” y ya le encargaron trabajar en el esqueleto del discurso que hará Kast cuando asuma oficialmente la Presidencia de la República el próximo 11 de marzo.

    El cientista político será parte del equipo del Segundo Piso de La Moneda que encabeza Alejandro Irarrázaval. Eso sí, Palma estará en el área de contenidos, bajo el mando del futuro director de contenido y comunicaciones, Cristián Valenzuela, quien es el encargado de visar todos los textos.

    En el entorno republicano lo describen como alguien con formación académica en pensamiento político y con capacidad para traducir ideas programáticas en mensajes públicos. Por otro lado, se asegura que operará como una especie de guardián del “ethos republicano” dentro del gobierno.

    Eso sí, algunos transmiten que, dada su “juventud”, siempre estará supervisado por Valenzuela.

    Antes de aterrizar en el Partido Republicano, Palma ya había transitado por el mundo gremialista. Durante sus años universitarios militó en el Movimiento Gremial -donde estrechó lazos con José Antonio Kast Adriasola-, y en paralelo se vinculó a la UDI y a la Fundación Jaime Guzmán. Sin embargo, hace algunos años optó por dejar ese espacio político y sumarse al proyecto encabezado por Kast.

    Su nombre, de hecho, tuvo una inusitada notoriedad pública durante su etapa universitaria. Mientras estudiaba en la UC y competía como candidato del Movimiento Gremial a la presidencia de la Federación de Estudiantes (FEUC), comenzó a circular en redes sociales una denuncia anónima que lo acusaba de un supuesto abuso sexual.

    El episodio ocurrió en medio del auge del movimiento feminista en el país, lo que amplificó rápidamente la polémica dentro del campus. La acusación generó manifestaciones en la universidad, incluyendo protestas de estudiantes de otras listas que participaban en la elección, lo que tensionó la campaña estudiantil de ese año.

    Palma negó desde el inicio los hechos y presentó una querella ante la Fiscalía. Meses después, en mayo del año siguiente, se conoció que la denuncia era falsa. La investigación determinó que había sido difundida por un estudiante de Derecho de la misma casa de estudios, Johnny Olate, quien había sido compañero de Palma cuando ambos militaban en la juventud de la UDI en Talca.

    Según se estableció en ese momento, Olate había sido expulsado de esa organización cuando Palma presidía la juventud gremialista del Maule. El caso terminó cerrándose tras confirmarse el carácter falso de la acusación.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaJosé Antonio KastJosé Ignacio PalmaPartido Republicano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas

    Ministro Montes lamenta quiebre en traspaso de mando y apunta al gobierno entrante por “romper” el diálogo

    El último test de gobernabilidad de Boric: encabeza cónclave con varias bajas y disputas entre los partidos

    Observatorios astronómicos salen al paso de advertencia de EE.UU. sobre uso militar de proyectos vinculados a China en Chile

    Los ejes de ¡La Novia!, la audaz reinvención del clásico monstruo del cine que divide a la crítica

    Lo más leído

    1.
    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    2.
    Orsini, Castro y Cariola y otros 83 diputados se despidieron de la Cámara

    Orsini, Castro y Cariola y otros 83 diputados se despidieron de la Cámara

    3.
    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    4.
    Vallejo defiende viajes en vehículo fiscal a actividades del PS y el PC objetados por Contraloría

    Vallejo defiende viajes en vehículo fiscal a actividades del PS y el PC objetados por Contraloría

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas
    Chile

    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas

    Ministro Montes lamenta quiebre en traspaso de mando y apunta al gobierno entrante por “romper” el diálogo

    José Ignacio Palma, el ghostwriter de José Antonio Kast

    Economía de Estados Unidos perdió 92.000 empleos en febrero y la desocupación subió a 4,4%
    Negocios

    Economía de Estados Unidos perdió 92.000 empleos en febrero y la desocupación subió a 4,4%

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026
    Tendencias

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU

    Reparos a la ley SADP, violencia en los estadios y Coquimbo Unido: así fue la cumbre entre el fútbol y Natalia Duco
    El Deportivo

    Reparos a la ley SADP, violencia en los estadios y Coquimbo Unido: así fue la cumbre entre el fútbol y Natalia Duco

    UEFA sanciona al Real Madrid y le amenaza con el cierre de una parte del estadio Bernabéu

    Unión La Calera celebra otra vez en el TAS: cementeros le ganan millonaria demanda a Williams Alarcón

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”
    Cultura y entretención

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Los ejes de ¡La Novia!, la audaz reinvención del clásico monstruo del cine que divide a la crítica

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico
    Mundo

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana