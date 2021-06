Una chilena en la Costa Azul: Dominga Sotomayor estrenará en Cannes la película colectiva que filmó en pandemia

Dominga Sotomayor es un nombre habitual en el circuito de festivales. Su ópera primera, la road movie familiar De jueves a domingo (2012), se movió por algunas de las mayores citas fílmicas del mundo y ganó en Rotterdam. Lo mismo aplica con sus cortometrajes, que han tenido una gran acogida en ese tipo de instancias, y con su tercer largo, Tarde para morir joven (2018), por el que ganó como Mejor directora en el Festival de Locarno, la primera mujer en consagrarse con ese reconocimiento en el evento suizo.

De la mano de un proyecto que se explica en buena parte por las condiciones que impuso la pandemia, la cineasta hará su desembarco en un encuentro que hasta ahora no había conocido con una obra de su cuño. En sus anuncios de este jueves, Cannes desplegó su Sección Oficial y confirmó que el filme colectivo The year of the everlasting storm (El año de la eterna tormenta) se mostrará en el apartado de funciones especiales.

Sotomayor participa en esa cinta hecha a varios manos con un cortometraje de ficción filmado en pandemia y motivado por una invitación que le realizaron las compañías norteamericanas Neon y Animal Kingdom el año pasado.

“Para mí lo bonito de la invitación era que era súper poco ambiciosa, consistía en un ‘hazlo con lo que tengas a mano en Chile, hoy, con las restricciones que estás viviendo”, explicó a Culto sobre un ejercicio que opera como testimonio personal de la pandemia y que repitieron otros seis cineastas: el tailandés Apichatpong Weerasethakul, el iraní Jafar Panahi, el singapurense Anthony Chen y los estadounidenses Laura Poitras, David Lowery y Malik Vitthal.

El primero, ganador del festival en 2010 (Uncle Boonmee who can recall his past lives) también estará en la edición 2021 del certamen con Memoria, una película en que dirige a Tilda Swinton y a Daniel Giménez Cacho.

Weerasethakul irá por la Palma de Oro en una competencia en la que también están directores que ya se habían confirmado (Leos Carax, Wes Anderson y Paul Verhoeven) y otros revelados esta mañana. En ese listado, ausente de latinos, están pesos pesados como el iraní Asghar Farhadi y el italiano Nanni Moretti, los estadounidenses Sean Penn y Sean Baker y un fuerte contingente francés compuesto por Jacques Audiard, François Ozon, Mia Hansen-Løve, Bruno Dumont, Julia Ducournau, Catherine Corsini y Nabil Ayouch.

El evento se realizará entre el 6 y el 17 de julio, con aforo completo y muchas de sus estrellas viajando hasta Francia para asistir. La información de los títulos que estarán en la Quincena de Realizadores y la Semana de la Crítica –secciones paralelas del encuentro– se dará a conocer en las próximas semanas.