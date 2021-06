Qué rico fuera: mira el videoclip de la colaboración de Paloma Mami y Ricky Martin

A una semana de su anuncio en redes sociales y de que se conocieran los primeros detalles de su sociedad, Paloma Mami y Ricky Martin estrenan la canción que grabaron juntos y su videoclip, registrado en Los Angeles hace algunas semanas.

Titulada Qué rico fuera, el sencillo es el primer adelanto del próximo disco del puertorriqueño, Play, un reverso más bailable del EP que lanzó el año pasado, Pausa. Según ha relatado el artista, fue suya la idea de sumar a la cantante chilena en su nuevo álbum, luego de escuchar su último disco, Sueños de Dalí.

“Nos conocimos hoy, pero conozco muy bien su trabajo. No le digan a nadie, pero estoy bien obsesionado con ella”, contó Ricky Martin a Los Angeles Times durante la grabación del clip.

“Le mandé la propuesta y me dije a ver qué pasa”, agregó el solista en la publicación, en la que Paloma Mami también se refirió a su nueva sociedad musical.

“Cuando me llegó el ‘approach´, vino así de la nada. No lo podía creer”, confesó la intérprete de Not steady, quien explicó que para el single, creado por los dos junto a un equipo de productores, “hice una letra mucho más sexy de lo que escribo normalmente”.

Ricky Martin retomará en septiembre las fechas por Estados Unidos de su gira con Enrique Iglesias y el colombiano Sebastián Yatra, para la que prometió cantar esta nueva canción e invitó a Paloma Mami. “Cuándo quieras y donde llegas, me llamas y allí estarás en el escenario”, le dijo la chilena en la entrevista, quien agregó sobre la colaboración: “Te lo agradezco, mi familia te lo agradece, Chile te lo agradece”.