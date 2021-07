Mi disco favorito: Invitation de Jaco Pastorius | por Roberto Trujillo

Mi disco favorito es Invitation (1983), de Jaco Pastorius, grabado en vivo durante una serie de shows por Japón. Lo escuché por primera vez cuando estaba empezando con el bajo, decidiéndome si pasaba de la guitarra al bajo. Un amigo tenía este disco y cuando me lo muestra, ese momento fue demasiado decidor para mí. Me decidí por el bajo como mi instrumento principal.

En ese momento me voló la cabeza escuchar a un bajista que fuera tan innovador, que trajera otros sonidos que nunca había escuchado en el bajo, otra forma de tocar, totalmente transgresor para la época. Además de bajista y arreglista de la big band, era el líder, el director musical de la banda. Me llamó mucho la atención esa función de él y fue como una guía para lo que he podido ir desarrollando en el último tiempo con mi propia carrera. Me cambió el foco, me cambió la manera de ver la música.

En 2016 tuve la oportunidad de ir al Jaco Pastorius Park, en Oakland Park, en Florida, donde él vivía y en homenaje le hicieron este parque conmemorativo. Y recuerdo que agarré justamente ese álbum, me puse los audífonos y me puse a caminar por el parque, como imaginando que él paseaba también por ahí.

* Roberto Trujillo es bajista, productor y director musical. Ha colaborado con artistas como Ángel Parra Trío, Alain Johannes, Nicole, De Kiruza y Myriam Hernández. Actualmente trabaja con Luis Fonsi, Karol G y Sebastián Yatra.