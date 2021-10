África, poscolonialismo y refugiados: Tres libros esenciales de Abdulrazak Gurnah, el nuevo Nobel de Literatura

Paraíso (Paradise, 1994)

La cuarta novela del escritor tanzano y la que consiguió ubicarlo en el radar de la crítica internacional. Finalista del Booker Prize en 1994, el mayor reconocimiento que da Inglaterra a las obras de ficción, Paradise es, según las reseñas de los especialistas, “la historia de adolescencia y madurez de un niño africano, una trágica historia de amor y también una historia de la corrupción de la tradición africana a causa del colonialismo europeo”.

La novela histórica se centra en Yusuf, un niño de doce años nacido en el ficticio pueblo tanzano de Kawa, quien es vendido por su padre a un comerciante árabe para pagar una deuda. Desde entonces, el joven protagonista es sacado de su sencilla vida rural para aterrizar en el complejo mundo del África oriental urbana precolonial.

A través de los ojos de Yusuf, el autor describe comunidades en guerra, safaris comerciales y los desafíos universales de cualquier adolescente, sintetiza la reseña de Paradise en los portales de venta de libros.

Por su descripción del colonialismo y sus imágenes de una Cuenca del Congo devastada por el imperialismo europeo, Paradise ha sido comparada por algunos críticos con El corazón de las tinieblas (1899), uno de los relatos más célebres del polaco-británico Joseph Conrad.

* Paraíso es uno de los tres libros de Abdulrazak Gurnah que ha sido editado en español. Se encuentra en algunas librerías y en sitios de despacho como Amazon.

Foto: AFP

Desertion (2005)

Una de las obras más aclamadas de Gurnah, cuenta la historia de una relación prohibida para indagar en grandes temas como el racismo, el amor y los efectos del colonalismo en el continente de origen del autor.

La trama se ambienta en 1899, cuando un viajero inglés llamado Martin Pearce logra salir del desierto africano para llegar a duras penas a una ciudad costera del este del continente negro, donde es rescatado por Hassanali, un comerciante cuya hermosa hermana Rehana cuida a Pearce para que recupere la salud.

Pearce y Rehana comienzan una apasionada historia de amor ilícita, que resuena cincuenta años después cuando el hermano del narrador se enamora perdidamente de la nieta de Rehana.

En su reseña para el diario inglés The Guardian, el crítico Mike Phillips señaló que más allá del comentario político que exhibe la novela sobre el África poscolonial y su relación imperial con Gran Bretaña, en Desertion “la cultura kiswahili y musulmana, junto con sus raíces árabes, forman el telón de fondo de la novela y dominan la vida de los personajes”.

“La mayor parte de Desertion está tan bellamente escrita y es tan placentera como cualquier cosa que haya leído recientemente, un recuerdo dulcemente nostálgico de una infancia colonial y una cultura musulmana desaparecida, definida por sus modales reflexivos y habituales, superpuestos por su calendario de festivales y observancias religiosas”, comentó.

Foto: AFP

En la orilla (By the sea, 2001)

También candidata al Booker Prize y a los premios de Los Angeles Times, By the sea, la sexta novela de Gurnah, vuelve a explorar los dramáticos efectos de los habitantes del África poscolonial, esta vez centrándose en el drama de los desplazados y refugiados.

Su narrador es un refugiado de una nación insular de África Oriental que busca ingresar a Inglaterra, ya que al ser su país de origen alguna vez una colonia británica, califica para el asilo. Sin embargo, viaja con un pasaporte falso, y aunque es un hombre culto en su casa aconsejaron que finja que no habla ni entiende inglés. simples pueden ser estas palabras. Tras ser enviado a un centro de detención y luego que le confiscaran sus escasas posesiones, el protagonista relata su increíble historia de vida a una asistente social.

De acuerdo a la crítica, los grandes temas de By the sea son el trauma del desplazamiento en el África poscolonial, así como el encarcelamiento como una característica definitoria de la dislocación y la no pertenencia a las culturas africanas poscoloniales.

* En la orilla es uno de los tres libros de Abdulrazak Gurnah que ha sido editado en español. Se encuentra en algunas librerías y en sitios de despacho como Amazon.