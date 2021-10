La resistencia de las mujeres en dictadura llega al GAM en 60 fotos inéditas

Mujeres en ollas comunes, recogiendo agua para sus casas, en tomas de terrenos. También en protestas, concentraciones y acciones de arte contra la dictadura de Pinochet. Diversas formas de resistencia de miles de mujeres chilenas durante los años 80 son parte de una nueva muestra en el Centro Gabriela Mistral, que exhibe 60 fotografías, en su mayoría inéditas, extraídas del archivo de la reportera gráfica y psicóloga Kena Lorenzini.

“Ya es hora de que las mujeres vayan poniendo en sus oficinas fotografías de sus próceres, de sus mujeres luchadoras, de las que nos antecedieron y de las que admiramos tanto. Así como los hombres ponen a señores como Bernardo O’Higgins, esta es la posibilidad que encuentren imágenes que puedan poner en sus oficinas y en sus casas, que son ejemplos de lucha y para que no se nos olvide que fueron mujeres muy valientes”, dice Lorenzini, quien considera que la exposición “llena un vacío” en torno al rol de las mujeres durante la dictadura militar, responsables, según la autora, de derrocarla.

Titulada Nuestra urgencia por vencer, la muestra cuenta con fotografías de diversos tamaños, además de una proyección audiovisual con entrevistas a siete protagonistas de las imágenes, todas compañeras de militancia de Lorenzini. El proyecto se complementa con un libro de fotos de la misma autora, a cargo de la investigadora Cynthia Shuffer, curadora de la exposición.

Fue esta última quien se acercó a Lorenzini hace algunos años para pedirle acceso a su archivo gráfico. De allí salió el libro La hora cero de la democracia (2018) y ahora también esta nueva muestra y libro, que intentan poner de relieve y reivindicar la gran diversidad de expresiones de lucha y masivas manifestaciones protagonizadas por mujeres en la década del 80, vinculando además esos antecedentes con las manifestaciones del movimiento feminista del Chile actual.

Un proyecto que, inicialmente, sería diseñado por la artista Lotty Rosenfeld, quien falleció en 2020. Ahora la iniciativa está dedicada a su memoria y a su obra.

“Lamentablemente no hay un reconocimiento”, dice Lorenzini, quien tomó las fotografías durante sus días como reportera gráfica de las revistas Análisis y Hoy. Para ella, incluso hay una deuda por parte de muchos de los movimientos feministas actuales del país, “las jóvenes que hicieron el mayo de 2018 y que no se han involucrado con este tema en su mayoría (...), no han tomado lo que pasó en Chile antes, no han dado esta lucha, no la tienen en su memoria”.

“En los 90 se pactó un silencio y se ignoró totalmente el trabajo de las mujeres. De hecho, ellas fueron quienes derrocaron a la dictadura, no fue el NO, sino que las mujeres, las que salieron a la calle, las que no querían tener hijos con hambre”, explica.

Lo anterior se grafica en las fotografías de la exposición, que dan cuenta de distintas formas de resistencia y lucha en dictadura de jóvenes, mujeres mayores, escolares, artistas y jefas de hogar. “En las tomas las mujeres se organizaron de inmediato, implementaron la cruz roja, las ollas comunes, también pequeños almacenes, conseguían ropa, porque en ese tiempo no había ni carpas, solo frazadas con un plástico arriba”, detalla la autora.

A su vez, se da cuenta de masivas manifestaciones y concentraciones femeninas y feministas realizadas por esos días. “Como la del estadio Santa Laura, con 25 mil mujeres que se lograron juntar, que se unieron; desde las feministas, las de los partidos políticos, las mujeres esotéricas, las brujas del sur que venían a pedir la libertad de las presas políticas. O el Caupolicanazo que se hizo en 1983, con al menos 4 mil o 5 mil mujeres, organizadas por el boca a boca, sin celulares, sin whatsapp, en días en que estaban vivitas y coleando Olga Poblete, doña Elena Caffarena, mujeres fundamentales en la lucha contra la dictadura”, detalla la fotógrafa.

“Y también están las mujeres que fueron directamente al contraataque, a la defensa de sus espacios de sus poblaciones, mujeres en las barricadas. Las Mujeres por la Vida, también, con acciones más vinculadas con el arte, que eran bien frontales, que para mí fueron un eje fundamental de la lucha contra la dictadura, tal como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Nuestra urgencia por vencer estará en exhibición en la Sala de Artes Visuales del GAM de martes a domingo (desde las 10.00), hasta el próximo 19 de diciembre, con entrada liberada. Además, se puede hacer el recorrido virtual en gam.cl.