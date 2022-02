Kirk Hammett anuncia Portals, su primer trabajo en solitario

Mientras Metallica anuncia la reedición remasterizada de sus discos Load (1996) y Reload (1997), su guitarrista Kirk Hammett ha decidido enfocarse en algo distinto, anunciando su debut en solitario con un EP que llevará por título Portals.

El disco será lanzado en diferentes formatos el 23 de abril del presente año, y según lo indicado por un comunicado, en palabras de Hammett, las canciones “son bandas sonoras para las películas de tu mente”.

El trabajo estaría inspirado por la música clásica y el cine de terror, dando paso a una serie de 4 canciones instrumentales, las que han sido producidas por él mismo. Además, se ha anticipado que el disco cuenta con la participación del director Edwin Outwater, quien fue el director de la Orquesta Sinfónica de San Francisco durante el concierto de Metallica registrado en el disco S&M2 (2019).

Según indica el medio Rolling Stone, Kirk Hammett señaló sobre el disco: “Antes de que se me ocurriera la idea de un EP en solitario, me inspiré en la necesidad de crear algún tipo de banda sonora que acompañara la colección de Kirk Hammett en la primera exhibición It’s Alive en el Museo Peabody Essex”.

De esta forma, comenzó su trabajo en su disco debut, el cual posee instrumentales de corte cinematográfico.

“Quería crear música para tocar en bucle mientras la gente observaba la exhibición. Una noche se me ocurrió una progresión y, antes de caer en cuenta, ya estaban todas las partes de The Maiden and the Monster. El concepto inicial de Portals comenzó con esa canción y después de eso me di cuenta de que podía crear una banda sonora para diferentes momentos”, comentó sobre la composición del disco, Kirk Hammett.

A su vez, Portals cuenta con la participación de los bateristas Jon Theodore, de Queens of the Stone Age, y Abe Laboriel, conocido por sus presentaciones con Paul McCartney.

Finalmente, las canciones que compondrán disco son: The Maiden and the Monster, The Jinn, High Plains Drifter y The Incantation.