Peter Handke: el regreso del vengador

Como señalaba Roberto Bolaño, un escritor siempre escribe el mismo libro. Es un axioma que en pocos casos suele tener excepciones. Peter Handke, el escritor austriaco Premio Nobel de Literatura 2019, es uno de los que sigue dicha norma, y en su nueva novela publicada en castellano en España La segunda espada. Una historia de mayo, vía Alianza Editorial, retoma una de las temáticas favoritas de sus escritos: el rol de la madre.

Este es un tópico que, por ejemplo, Handke ha tocado en Desgracia impeorable (1972), el que escribió poco después que su progenitora se suicidara. Y cuyo recuerdo la inspiró para narrar su historia y la de su familia en una novela cargada de autoficción, rescatando la vida de una abnegada mujer eslovena, quien crió a sus hijos en una Europa en guerra, que le enseñó esloveno y soportó a un marido maltratador.

También lo hizo en Siempre tormenta (2019), donde narra otro lado de la historia de su familia materna en medio de la segunda guerra mundial. Cuenta cómo los eslovenos se opusieron a la ocupación nazi y además cómo la minoría eslovena de Carintia, en Austria, fue la única resistencia al Anschluss, la anexión austriaca por parte de la Alemania de Hitler, en 1938. Entre esos eslovenos figuraba su madre.

Ahora, en esta nueva novela, Handke relata la historia de un narrador que busca vengarse de una periodista que acusó a su madre de haber aplaudido el Anschluss. En rigor, ese narrador es él mismo, y el hecho en el que se basa es real.

“El hecho que explico es real, pero lo convierto en ficción. La verdad no es un juego pero solo jugando se te aparece. Tuve muchas ganas de matar a esa periodista que inventó, en un artículo, que mi madre formó parte de las juventudes nazis en Eslovenia. Hubo incluso un fotomontaje en que aparecía mi madre mezclada con una manifestación nazi”, explicó él mismo en declaraciones recogidas por Clarín.

Y continuó: “Al final, me dije: será mejor que escribas un libro, es la manera de salir de esta oscuridad y alcanzar la luz. Y ni siquiera en el libro soy capaz de matar, no se imagina cuánto alivio me supuso escribirlo, me hizo salir de una espiral negativa. Puedo decir que, hoy, ya no existe aquel odio que sentí”.

Ese fotomontaje, según Hankde, fue parte de una obra de teatro, una adaptación para las tablas justamente de Desgracia impeorable. Eso fue lo que le disparó la idea para la escritura. “Esto me puso en cólera. Es bueno para ponerse a escribir”, señaló a El País.

De hecho, en la novela vuelve a ciertos momentos en base a sueños. Handke cuenta que tuvo una relación bastante particular con ella. “La amaba profundamente, pero cuando estaba con ella me irritaba”, relató a El País, reconociendo que cuando fue joven a veces la hizo llorar. “Es un poco sádico: hay jóvenes que son moralizadores y agitan una espada, pero una espada bastante oxidada”. Sin embargo, de tanto en tanto aparecen recuerdos menos tormentosos.

“A veces estábamos juntos, sin decirnos nada, y mirábamos al horizonte. Esto vuelve a mí con frecuencia”, señaló a El País.

Este es uno de los primeros libros que publica Handke en castellano tras haber recibido el galardón de la Academia Sueca. Ese mismo año salió a las librerías La ladrona de frutas, también vía Alianza Editorial, y que acaba de tener una nueva edición en lengua inglesa para el mercado de Estados Unidos, a través de Farrar, Straus and Giroux.

Según se informó a Culto desde la distribuidora local, no habrá que esperar tanto tiempo para leer lo nuevo del autor austriaco. La segunda espada. Una historia de mayo, tiene previsto su arribo a Chile en tres meses más, es decir, junio de 2022.