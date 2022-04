Daniel, el hijo problemático de Paul Auster

Era el primogénito del afamado escritor estadounidense Paul Auster, y se desempeñaba como jardinero. Pero hay que decir que Daniel, de 44 años, estadounidense y de ocupación jardinero, no tenía mayor relación con su padre más que el apellido.

Se podría decir que Daniel venía de un matrimonio bastante célebre. Su madre es Lydia Davis, una de las más reconocidas autoras estadounidenses. Sus padres se casaron en 1974 y en 1977 nació Daniel. Sin embargo, solo 18 meses después de su alumbramiento se separaron.

Quizás como un presagio, en 1995 Daniel fue parte del rodaje de Smoke, una película dirigida por Wayne Wang y cuyo guión hizo su padre, Paul. Protagonizada por William Hurt y Harvey Keitel, en la ocasión, el retoño interpretó a un ladrón de libros.

Daniel y Paul Auster, en foto de archivo.

Auster hijo tuvo una vida problemática, todo producto del consumo de drogas, a las cuales llegó en su adolescencia. Ya con 18 años comenzó a frecuentar los bares y a los dealers de sustancias ilícitas.

De hecho, el New Yorker relata que en 1996, vio el momento en que Michael Alig, un ex promotor del club, y Robert Riggs, asesinaron a un traficante llamado Andre Melendez. A cambio de su silencio, Auster recibió tres mil dólares. Aunque otras versiones señalan que Auster robó el dinero producto del homicidio. Si bien, no fue puesto tras las rejas, cumplió una libertad condicional de cinco años, puesto que se declaró culpable de posesión de propiedad robada.

Pero esa no sería la última vez en que Auster hijo enfrentaría el pesado brazo de la ley. Los medios del país del norte apuntan que acumula dos arrestos por posesión de drogas, en 2008 y 2010. Además, en 2009 fue acusado de hurto menor y posesión de material robado.

Al momento de su muerte, Daniel Auster se encontraba estaba en libertad bajo fianza y enfrentaba cargos de homicidio involuntario, homicidio por negligencia criminal y poner en peligro el bienestar de un niño debido a la muerte de su hija de 10 meses, Ruby, el pasado 1 de noviembre de 2021.