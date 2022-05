El cantautor chileno Manuel Sánchez abre la primera Escuela de Payadores

Con 30 años de trayectoria tras su debut en 1992, Manuel Sánchez es reconocido como el principal heredero del arte de la paya, transformado en patrimonio cultural chileno desde 2016.

El artista es autor y compositor, y tanto en sus discos Verso libre (2000) y Guitarrón a lo poeta (2007) como en colaboraciones con Mauricio Redolés y el Ensamble Tradicional Chileno, ha puesto su voz y el guitarrón al servicio de otras formas del folclor y de la canción popular. Su estilo es detallado y propio, con una personalidad creativa que lo ha hecho ganar un espacio dentro de la escena local consagrada a las raíces.

Por lo demás, Sánchez nació en Santiago y creció en Coihueco, pero fue en la comuna de Lo Barnechea donde pasó su juventud y desarrolló el arte de la paya, rodeado del paisaje rural de caballos, lecherías y caminos de tierra. Es precisamente gracias a este nexo –y con motivo de la conmemoración del Mes del Patrimonio–, que el cantautor busca transmitir su arte a las nuevas generaciones a través de la primera Escuela de Payadores, iniciativa que realiza en alianza con la Corporación Cultural de Lo Barnechea desde mayo y hasta fines de noviembre.

“Tanto como profesor y como artista, creo que tengo una conexión muy similar. Como educador, aunque no tengo un título de profesor propiamente tal, respeto mucho la metodología y a través de talleres, presento el arte de la paya a escolares, universitarios, adultos, adultos mayores con o sin escolaridad, provenientes del campo o la ciudad”.

“Como artista, mi estilo conecta porque transmito una verdad. No estoy inventando un personaje. Trabajo con lo que existe y está vivo, y desde ahí proyectó un lenguaje que es muy similar a lo que yo aprendí en su momento, con la natural renovación sobre el escenario. No cambio la receta, pero sí incluyo nuevos ingredientes. Me siento cercano al público, y creo que eso es algo que se transmite y las personas logran percibir”, comenta Sánchez a través de un comunicado.

Las inscripcines están abiertas hasta fines de mayo. Los talleres se realizan en Corporación Cultural de Lo Barnechea (Centro de las Tradiciones, Av. Lo Barnechea 1.200), todos los lunes de mayo y noviembre entre 20:00 a 22:00 horas. Valores y más información en www.corporacionculturaldelobarnechea.cl