“No puedo recordar cinco páginas de diálogo”: la vida en el retiro de Michael J. Fox

Una escena de Había una vez... en Hollywood (2019) le tocó la fibra. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), actor de dilatada trayectoria en televisión, olvida las líneas de su papel mientras graba la serie Lancer. Se frustra porque ha practicado hasta el cansancio pero sobre todo porque advierte algo mayor y terrible: está en la curva descendente de su carrera, su estrellato, ese extraño cruce de prestigio y popularidad, se empieza lentamente a apagar.

“Pensé, ‘no quiero sentir eso. ¿Me equivoco al sentir eso? ¿Tengo razón al sentir eso?’”, comentó Michael J. Fox sobre su experiencia al ver el filme de Quentin Tarantino. Distendido, el actor de Volver al futuro se explayó en el podcast Working It Out, del comediante Mike Birbiglia: “No acepto nada con muchas líneas, porque no puedo hacerlo. Y por la razón que sea, simplemente eso lo que es. No puedo recordar cinco páginas de diálogo. No puedo hacerlo. No se puede. Así que voy a la playa”.

En esa reciente conversación también ahondó en sus rudas experiencias en las filmaciones de The good fight y Designated survivor: mientras trabajaba en ambas series hubo momentos en que simplemente se quedaba en blanco, sin lograr reproducir lo que sus personajes tenían asignado en el texto. Pero detalló que, a diferencia de Rick Dalton en la cinta de Tarantino, respondió a esos episodios con entereza. “Lo que fue realmente refrescante es que no entré en pánico. No me asusté. Solo dije: ‘Bueno, eso es todo. Hay que seguir adelante’”.

A los 61 años, Fox parece asumir con serenidad su retiro. Una salida forzada por su deteriorada condición de salud, que ha empeorado en el último par de años. Además de vivir con la enfermedad de Parkinson desde comienzos de los 90, su situación se agravó cuando en 2018 se le detectó un temor en su medula espinal, extirpado en una cirugía de alta complejidad, y tiempo después sufrió una fractura en su brazo tras caerse en la cocina.

El intérprete le comunicó al mundo que abandonaba la actuación en 2020, a través de su cuarto libro de memorias, lanzado al mercado en español este año bajo el título No hay mejor momento que el futuro. “Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de trabajar doce horas al día, y memorizar siete páginas de diálogo, es mejor dejarlo atrás”, afirmó, añadiendo cierto suspenso: “Por ahora”.

Dicha publicación también aportó matices al inoxidable optimismo que había planteado en sus tres primeros libros y en su vida como activista. “Le digo a la gente que todo va a estar bien, ¡y podría apestar!”, admitió en sus memorias, en referencia a la crisis personal que le causó fracturarse una de sus extremidades y volverse dependiente casi por completo.

Sin embargo, esa hebra luminosa es la que seguirá un nuevo documental bajo la dirección del realizador Davis Guggenheim. El cineasta ganador del Oscar por Una verdad incómoda (2006) ha tenido un acceso “sin precedentes” tanto al actor como a su círculo familiar, según se detalló en abril pasado, cuando Apple ratificó la adquisición del proyecto.

La obra, todavía sin título y en medio de sus filmaciones, explorará la trayectoria profesional de Fox, interrumpida abruptamente cuando a los 29 años le detectaron la enfermedad de Parkinson. Con igual dedicación, la cinta promete abarcar su lucha y el trabajo que ha consagrado a la investigación para encontrar una cura.

Lo llamativo es que, además de utilizar archivo y los recursos tradicionales del cine de no ficción, habrá secuencias dramatizadas. “Con una mezcla de aventura y romance, comedia y drama, ver el filme se sentirá como… Bueno, como una película de Michael J. Fox”, anunció la compañía, que sumará el largometraje a su catálogo de documentales de su plataforma de streaming, Apple TV+, donde ya se cuentan cintas sobre Beastie Boys y Billie Eilish.

Michael J. Fox, Euzhan Palcy, Diane Warren y Peter Weir, los premiados por la Academia este año. Foto: AP Photo

En tanto, a fin de año, el intérprete se unirá a otro grupo de figuras de renombre. Ayer la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) hizo oficial que lo galardonará con el Jean Hersholt Humanitarian Award, el reconocimiento que cada cierto tiempo otorga a personalidades del cine que a lo largo de su vida hayan sobresalido en su contribución a causas humanitarias y que antes han obtenido leyendas como Frank Sinatra, Gregory Peck y Elizabeth Taylor y, más recientemente, Oprah Winfrey, Angelina Jolie y Danny Glover.

“La incansable defensa en la investigación de la enfermedad de Parkinson de Michael J. Fox, junto con su ilimitado optimismo, ejemplifica el impacto de una persona al cambiar el futuro de millones”, destacó el organismo. La realización de la ceremonia –donde también recibirán sus Oscar honoríficos los cineastas Peter Weir y Euzhan Palcy y la compositora Diane Warren– está programada para el sábado 19 de noviembre. Será un día para atesorar en la vida del intérprete, uno donde sus dos facetas más apreciadas quedarán unidas indisolublemente para siempre.