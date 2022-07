Críticas a Beyoncé, un hermano muerto y un problema al corazón: los últimos años de Santana

“Simplemente tomándolo con calma”, fue lo primero que comunicó el legendario guitarrista Carlos Santana, tras un desmayo que lo sacó del escenario en el Pine Knob Music Theatre, de Michigan, la noche del martes. El músico, de 74 años, fue retirado del lugar por personal sanitario que lo llevó a un centro asistencial donde fue estabilizado.

“Olvidé comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes”, explicó el músico en el comunicado que dio a conocer en su página oficial de Facebook. Su equipo, en tanto, siguió la misma línea e informó que el guitarrista “fue superado por el agotamiento por el calor y la deshidratación durante un concierto”.

Una información que calmó las aguas, pero que dejó resonando la campanada de alerta sobre el estado de salud de un artista que es parte de una generación forzada a tomar distancia de los escenarios; la compleja situación de Ozzy Osbourne, el anunciado retiro de Phil Collins y los recientes problemas de Bret Michaels, de Poison, son otros casos.

Sin embargo, no es primera vez que Santana debe cancelar un show a causa de un problema de salud. En diciembre de 2021 suspendió una serie de ocho presentaciones en Las Vegas, a causa de un dolor en el pecho. En esa ocasión, apenas se sintió mal le pidió a su esposa, la baterista Cindy Blackman -con quien está casado desde 2010, tras divorciarse en 2007-, que lo llevara al hospital.

“Ha habido rumores volando por aquí y por allá sobre esto y aquello. Por lo tanto, estoy aquí para cristalizar y dejarlo claro. El sábado pasado tuve un incidente en el que le pedí a mi esposa Cindy que me llevara al hospital porque me estaba pasando esto en el pecho”, detalló el mismo Santana en un comunicado.

En esa ocasión, el presidente de Universal Tone Management, Michael Vrionis, aseguró que el artista se sometió a “un procedimiento de corazón no programado”. Una situación compleja, pero que sin embargo, no lo alejó del todo de los escenarios. “Carlos lo está haciendo estupendamente y ansía estar pronto de regreso a los escenarios”, afirmó Vrionis, como para dejar en claro que ni siquiera una delicada situación cardíaca sería un motivo para pensar en el retiro.

“Me siento como si tuviera 17″

Santana es un músico que se ha mantenido en actividad como una leyenda viva de la guitarra. En mayo de este año publicó un video en que reinterpretó el clásico Oye como va, junto a músicos como Becky G, Tito Puente Jr, Rubén Rada, Tal Wilkenfeld, Chouloute Minouche, José Valdés Terán, y Cindy Blackman. Anteriormente, en octubre de 2021 estrenó el álbum Blessings and Miracles, en que volvió a colaborar con Rob Thomas, el cantante con el que grabó el hit Smooth, en 1999.

En general, el guitarrista ha mantenido un ritmo constante de lanzamientos de discos, colaboraciones e incluso, hizo noticia por una reunión con su banda de los sesentas -gran parte de los que le acompañaron en su legendaria actuación en Woodstock, en 1969-, con quienes hasta se animó a lanzar un nuevo álbum, Santana IV (2016).

Durante la pandemia el músico lanzó una versión de Imagine, junto a Cindy Blackman, en una alianza con la plataforma Why Hunger. En esa ocasión, charló con Rolling Stone desde su casa en Hawai, ocasión en que dejó en claro su deseo de seguir en la carretera. “Tengo 72 años, pero me siento como si tuviera 17, ni siquiera 27. Quiero embarcarme en una aventura seria”, señaló. Antes del encierro, estaba en gira junto a Earth, Wind & Fire, la que retomó en esta temporada.

En esa entrevista, fechada el 29 de mayo de 2020, también aseguró que no temía sufrir mayores dificultades al volver a los escenarios, como ocurrió tiempo más tarde. “No, no me preocupo por nada. Confío en el espíritu en mí. Cuando tienes conciencia de que Dios te dio conocimiento, energía y emociones, puedes hacer milagros y bendiciones”.

Incluso, en esa charla se le preguntó si se sentiría cómodo tocando en vivo antes de que el mundo pudiera disponer de una vacuna contra el covid-19. “No necesariamente creo en la vacuna -respondió-. Creo en los milagros y creo que los chamanes, los indios americanos y la gente de la tierra, tienen los medios para transfigurar las células moleculares del coronavirus”. En todo caso, en 2021, Santana participó en el concierto de Central Park, con el que la ciudad de Nueva York marcó el regreso a los shows post pandemia, y que tenía como requisito la presentación del carnet de vacunación.

Ese 2020, además, debió lamentar la muerte de su hermano menor Jorge, a los 68 años. Un hombre clave, ya que lo acompañaba como músico, pero también como parte de su equipo de producción. “Tomamos tiempo para celebrar el magnífico espíritu de nuestro amado hermano Jorge -escribió en sus redes sociales-. Él hizo la transición al reino de la luz que no proyecta sombra”.

A pesar de que cultiva un perfil espiritual, Santana no ha sido ajeno a las polémicas. En 2017 se le acusó de comentarios misóginos tras defender la victoria de Adele sobre Beyoncé en los premios Grammy. “Creo que Adele ganó [en el Grammy], porque sabe cantar”, le dijo al New Zealand Herald . “Con todo el respeto a nuestra hermana Beyoncé, es muy hermosa a la vista y es más como un tipo de música de modelado, música para modelar un vestido, no es una cantante, con todo el respeto para ella”.

Sin embargo, tras desatarse las críticas en su contra, el músico se defendió con una publicación en sus redes sociales acusando que sus palabras habían sido sacadas de contexto. “Mi intención era felicitar a Adele por su increíble noche en los Grammy -escribió- Lamentablemente, mi comentario sobre Beyoncé fue sacado de contexto. Tengo el mayor respeto por ella como artista y como persona. Se merece todos los elogios que se le presenten”.