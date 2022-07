Daniel Kaluuya no participará en Black Panther 2

El actor inglés Daniel Kaluuya no volverá a interpretar su papel de W’Kabi en el inminente filme Black Panther: Wakanda Forever, según ha confirmado el sitio especializado Variety.

De acuerdo al portal, desde la producción de la película se le pidió a Kaluuya que regresara, pero este no aceptó debido a que ya se había comprometido a protagonizar la próxima película de terror de Jordan Peele, Nope. Hay que recordar que Kaluuya fue nominado al Oscar como Mejor actor en 2017 justamente por su papel protagónico en Get Out, dirigida por Peele.

En la película Black Panther, de 2018, Kaluuya interpretó a W’Kabi, el mejor amigo y confidente del protagonista, T’Challa (interpretado por el fallecido Chadwick Boseman). El largometraje fue dirigido por Ryan Coogler.

Los actores de la película original Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke y Angela Bassett anunciaron su regreso. Black Panther: Wakanda Forever será protagonizada por Dominique Thorne como un genio inventor, y por Michaela Coel y Tenoch Huerta.