Gorbachov en la cultura pop: de Street Fighter a Chernobyl

Pizza o libertad

En 1998, cuando la URSS era un recuerdo, un spot de Pizza Hut puso al ex Secretario General del Comité Central del Partido Comunista en una pizzería en Moscú -junto a su nieta Anastasia-, cuando es avistado por un grupo familiar. El anuncio juega con la clásica dicotomía del choque generacional, en que para unos, los cambios impulsados por el ex líder Soviético, les significó libertad, para otros, inestabilidad política. Pero coinciden en algo: ahora tienen pizza. En tanto, el ex líder soviético se embolsó un millón de dólares por su participación.

Camarada Zangief

En el juego Street Fighter, en el final del escenario del feroz luchador Zangief, aparece el mismo Gorbachov en escena para felicitar al guerrero que según la historia, se formó luchando contra osos en las agrestes estepas siberianas. El político baja desde un helicóptero, saluda de mano al hombre del mohicano. A continuación, le da una suerte de arenga: "Camarada Zangief, has puesto orgulloso a tu país. El espíritu soviético puede superar todos los obstáculos. Ahora es tiempo de celebrar al estilo ruso", para luego bailar juntos.

Gorbachov al pop

El grupo español Locomía, el de los abanicos y sugerentes pasos de baile, le dedicó un tema al político, quien era una figura mundial gracias a su programa de reformas impulsadas en la URSS, con el que pretendía reestructurar la economía y conceder mayores libertades a la población. "Gorbachov es Perestroika/Gorbachov es desarmar/Gorvachov es convincente/sabe mandar" dice el pegadizo coro de la canción llamada con el apellido del exmandatario. Se incluyó en el álbum Taiyo, de 1989. Los hispanos la cantaron durante su actuación en el Festival de Viña en 1992.

Vientos de URSS

Con ocasión de su cumpleaños 80, el ex líder soviético lo celebró con una gala benéfica cuyo objetivo era recaudar fondos para asociaciones en la lucha contra el cáncer. En la que ocasión participaron algunas figuras de Hollywood como Kevin Spacey y Sharon Stone. Pero un momento notable se dio con la participación de la banda alemana Scorpions, quienes tocaron su hit Wind of change -incluido en el disco Crazy World, de 1990), en homenaje a Gorbachov. Tiempo después, consultados por el sitio 20 Minutos, de España, si tocarían la canción para el actual mandatario ruso, Vladimir Putin, el líder de la agrupación, Rudolf Schenker, señaló: “Creo que no, Wind of Change fue una canción escrita en un momento histórico, sobre una revolución sin balas —la caída del bloque comunista— que también nos afectaba a nosotros, por la caída del Muro de Berlín”.

Chernobyl

El accidente de la planta nuclear que recrea la serie de HBO se produjo en el segundo año de la administración de Gorbachov, quien es interpretado por el actor David Dencik - cuyo trabajo de caracterización es notable-. En la producción se muestran los entretelones de los tejemanejes del gobierno soviético para manejar la crisis, y controlar el flujo de información que salía hacia la ciudadanía, justo en tiempos que el líder promovía la Glasnost, que aseguraba la libertad de prensa y opinión.