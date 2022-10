“Eso no sucedió”: Tarantino niega que una idea de Kanye West haya inspirado Django sin Cadenas

Kanye West lanzó el misil. En una de sus últimas entrevistas, el artista también conocido como Ye afirmó que Django sin cadenas (2012), de Quentin Tarantino, se habría inspirado en un concepto que les compartió al director y a Jamie Foxx.

Según su versión, esas conversaciones se habrían desarrollado mientras trabajaban en un videoclip para Gold digger, uno de los mayores éxitos de su segundo disco, Late registration (2005). La declaración sorprendió a todos quienes conocen el origen y realización del filme.

Estrenada en diciembre de 2012, la cinta protagonizada por Foxx, Christoph Waltz y Leonardo DiCaprio llegó a la pantalla grande como un western revisionista del director de Perros de la calle, quien firma en solitario el guión sobre un esclavo que se alía con un dentista alemán para intentar liberar a su esposa. En los Oscar recibió cinco nominaciones, incluyendo Mejor película y Mejor guión original.

Tarantino atajó esa arista en el programa Jimmy Kimmel Live!, donde el conductor le preguntó si era verdad lo que había aseverado el músico. Y fue categórico. “No hay nada de cierto en que a Kanye West se le ocurrió la idea de Django, que luego me la comentó y yo dije: ‘¡Guau, esa es una idea realmente genial! Déjame tomar la idea de Kanye y haré Django sin cadenas a partir de ella’. Eso no sucedió”, replicó.

Luego aclaró que comenzó a pensar en el largometraje antes de su encuentro con la voz de Power y detalló las circunstancias en que se cruzaron.

“Él quería hacer una versión cinematográfica gigante de (su disco debut de 2004) College dropout en torno a la forma en que creó el álbum, por lo que quería que grandes directores realizaran diferentes canciones del álbum y luego lanzarlo como una película gigante”, explicó. “Lo usamos como una excusa para conocernos. Así que nos conocimos y lo pasamos muy bien”.

Según recordó, la idea que tenía West consistía en dar forma a un videoclip para Gold digger en que él interpretaría a un esclavo. “Estaba destinado a ser irónico. Y era como un gran musical”, apuntó el autor de Kill Bill.

Foto: Valery HACHE / AFP

Finalmente, esa canción tuvo una pieza audiovisual, pero en el año 2009, y muestra al artista junto a Jamie Foxx bailando con un grupo de modelos. Fue dirigido por Hype Williams, uno de sus colaboradores habituales.

“Tarantino puede escribir una película sobre la esclavitud, (pero) en realidad él y Jamie obtuvieron la idea de mí”, señaló el músico en una entrevista con el programa Piers Morgan Uncensored. “La idea de Django se la presenté a Jamie Foxx y Quentin Tarantino para el video de Gold digger. Y luego Tarantino la convirtió en un filme”.