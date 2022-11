Mariza: la gran figura del fado fija show en Santiago

El teatro Nescafé de las Artes programará la sexta versión, para Chile, del Festival de Fado, la mayor muestra de este legendario arte portugués a nivel internacional. ¿Fecha? Este martes 29 de noviembre.

En esta oportunidad, el certamen presentará el retorno al escenario de Providencia de la cantante portuguesa Mariza (1973), la gran estrella del actual fado –tras la muerte de la legendaria Amália Rodrigues-, quien repasará su nuevo disco, Mariza Canta Amália, junto a su catálogo de grandes éxitos.

Con 20 años de carrera y más de 30 discos de platino alcanzados en una sola década gracias a éxitos como Gente da minha terra, Cavaleiro monge y Meu fado, Mariza se ha alzado como una de las más grandes exponentes del actual fado, presentándose de paso en el Royal Albert Hall de Londres, el Carnegie Hall de Nueva York, el Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, la Opera de Sidney, el Palau de la Música de Barcelona, la Alte Oper de Frankfurt y el Teatro Albéniz de Madrid, por mencionar algunos espacios.

Asimismo, ha conquistado premios como el de la BBC 3 a Mejor Artista de World Music de Europa y el European Border Breakers Award en el MIDEM, al tiempo de haber sido nominada en dos ocasiones para los Grammy Latinos.

Por lo demás, Mariza también ha incursionado en la actuación al ser una de las estrellas principales de la película Fados (2007), del realizador español Carlos Saura, así como también protagonizó el documental Mariza and the History of Fado, producido para la BBC por el crítico musical Simon Broughton.

Completando 12 versiones desde sus inicios en Madrid, en 2011, el festival, nombrado en esta versión Fado y el Mar, promueve este arte, y por consiguiente la lengua y cultura portuguesa, por 17 ciudades de 13 países de Europa, Asia, África, así como de Latinoamérica, con artistas de primer orden en cada versión, en paralelo a realizar, con cada gira, conferencias, proyectar películas y montar exposiciones representativas del fado.

En Chile, el encuentro artístico ha tenido rotundo éxito en el recinto de Providencia tras las presentaciones de Carminho (2016), Mariza (2017), Kátia Guerreiro (2018), el regreso de Carminho y el debut de Antonio Zambujo –por separado- (2019), así como de Sara Correía (2021), confirmando el enorme revival de esta música lusa.

Desde 2011, el fado es considerado por Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

*Festival Internacional de Fado: Mariza

Fechas: martes 29 de noviembre

Horario: 20:00 horas

*Valores: 30.000 a 50.000 pesos (20% descuento socios Comunidad de las Artes)

*Ventas: en boletería teatro y a través del sistema Ticketek

*Consultas: por whatsapp al +56 9 3387 2403 (lunes a viernes de 11:00 a 21:00 horas)