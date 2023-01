Aliado de Jimmy Page y colaborador de Kate Bush: ¿por qué Jeff Beck nos importó?

Universalmente, considerado uno de los mejores guitarristas, Jeff Beck dejó un legado en la industria musical por su innovación y versatilidad en géneros como el blues, jazz y rock. Fue impulsor en el uso de efectos de distorsión, dando pie a una nueva forma de hacer música. Su técnica en la guitarra ha sido citado como referencia de músicos como David Gilmour, Steve Hackett, Johnny Marr y Mike McCready.

El fallecido Jeff Beck fue parte de The Yardbirds antes de arrancar en solitario (Ian West/PA via AP)

Sus inicios en la música remontan desde su adolescencia, época en la que él mismo construyó su primer instrumento con una caja de cigarro, un marco para el mástil y la cuerda de un avión de juguete. Luego de tocar con varias bandas mientras estudiaba, tuvo su salto a la fama en 1965. Su amigo, Jimmy Page, lo recomendó como reemplazante de Eric Clapton en el grupo de The Yardbirds.

Beck formó parte del grupo por tan solo 1 año y medio. Contribuyó en el album Roger the Engineer, lanzado en 1966. Ahí fue cuando la presencia del guitarrista se hizo notar, Beck con el uso del feedback y la distorsión hizo que el rock se moviera en una dirección totalmente nueva y entregó una visión futurista en la técnica. Así, sentó las bases para nuevos géneros musicales como el heavy metal y el rock psicodélico.

The Yardbirds despidieron a Jeff en 1966 mientras estaban de gira por Estados Unidos por su carácter explosivo y su perfeccionismo.

Dos grupos: 4 álbumes

En 1967 lanzó Beck’s Bolero, pieza que ha sido considerada como una de las canciones instrumentales más grandes del rock. Su grabación contó con la participación de Jimmy Page y John Paul Jones, futuros Led Zeppelin, Nicky Hopkins y Keith Moon, batería de The Who.

Formó The Jeff Beck Group, con Hopkins en el piano, Rod Stewart como vocalista, Ronnie Woods en el bajo y Aynsley Dunbar en la batería. El grupo publicó dos álbumes, Truth y Beck Ola y luego se desintegró. Al mismo tiempo Beck sonaba como nombre en dos bandas de renombre, Pink Floyd y The Rolling Stones. No llegó a concretarse ninguna de estas uniones.

A inicios de los ‘70s The Jeff Beck Group iniciaría su reformación. Esta vez, con Alex Ligertwood como vocalista, Max Middleton en el teclado, Cozy Powell en la batería, Clive Chaman en el bajo y Bobby Tench como vocalista y segundo guitarrista. El grupo lanzó Rough and Ready y Jeff Beck Group y se disolvió una vez más.

Su siguiente proyecto sería un trío más direccionado hacia la música R&B, Beck, Bogert & Appice. Comercialmente, la banda no tuvo buena recepción, a excepción de la versión de Superstion de Stevie Wonder. La banda realizó un álbum y se fue de tour hasta su separación en 1974.

Sus inicios como solista y colaboraciones reconocidas

En 1974 grabó su álbum Blow by Blow que alcanzó la posición 4 en los Billboard 200, su mayor peak dentro de todos sus proyectos musicales. Lo siguieron álbumes exitosos como: There & Back; Jeff Beck’s Guitar Shop, del cual obtuvo su segundo Grammy; You Had It Coming, Jeff, el que contiene la canción ganadora de su tercer Grammy, Dirty Mind; Who Else! y Emotion & Commotion, del cual obtuvo dos Grammys más. Su último solo, Loud Haller fue lanzado en 2016.

En total, Jeff Beck consolidó una carrera con 8 premios Grammy y contribuyó en proyectos músicales de artistas como Kate Bush, Jon Bon Jovi, Roger Waters y Hans Zimmer.

Sus dos últimos proyectos fueron realizados junto a Johnny Depp, 18, que incluyó una gira por Norte América y Europa. Un segundo proyecto, serían dos canciones para el album Patient No. 9, de Ozzy Osbourne, nominado a “Mejor Álbum de Rock” en los próximos Grammys.

Johnny Depp y Jeff Beck

Jeff Beck hizo una larga carrera musical. Trabajó y colaboró con reconocidos artistas, marcó una influencia en el género y, además, un precedente en la nueva forma de tocar la guitarra. En 2015 Rolling Stone lo nombró el quinto mejor guitarrista y fue incluido dos veces en El Salón de la Fama del Rock and Roll, como solista y como miembro de The Yardbirds.