Romeo Santos y su reacción frente al último temblor en Santiago: “Me cagué”

El pasado martes 21 de marzo, era un día especial para Romeo Santos (41). El cantante nacido en Estados Unidos iniciaba esa jornada una tanda de nueve conciertos en el Movistar Arena de Santiago, la que se extiende hasta este jueves 30 y para la que aún hay entradas disponibles en Puntoticket. Un récord absoluto en la cartelera.

Nadie antes había capitalizado tamaño marca, ni Chayanne ni Ricardo Arjona, que sólo consiguieron seis fechas en el recinto de Parque O’Higgins.

Pero Romeo es el rey -al menos de la bachata- y apareció en 2023 para pulverizar números. Aunque un suceso fuera de su alcance casi le arruina la fiesta.

Ese martes 21 a las 14.38 horas, precisamente en la previa a su primer paso por el Movistar Arena, un fuerte temblor sacudió la zona central. Según las primeras informaciones, el sismo alcanzó una magnitud de 5,6Mww según el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la U. de Chile. De acuerdo al mismo lugar, el epicentro habría ocurrido a 17 km al noroeste de Melipilla. Todo Santiago se vio convulsionado y agitado por el hecho.

El cantante estaba en el hotel W, donde se ha alojado en su paso por el país. Este lunes 28, según contó en un encuentro en un salón del mismo recinto con medios nacionales y extranjeros en el que estuvo Culto, sus sensaciones con el temblor no ofrecieron lugar a dudas: “Me cagué, me cagué”, admitió sin reparos ni vergüenzas.

“Estaba en mi cama y me quedé tranquilo ahí, no me moví. Yo había sentido temblores en Chile, pero así, como este último, nunca. No pensé tanto en el concierto. Sabía que iba a estar todo bien”.

Y estuvo todo bien. El primero de sus recitales -en postales que se han replicado después- fue un caudal intimidante de histeria y fanatismo poblado de seguidoras fervorosas con cada uno de sus movimientos, carteles con escritos que suplicaban por una invitación al escenario y en general fanáticos de toda índole flechados con su imaginario de erotismo, sexualidad, galantería y amores vulnerando lo permitido.

Los movimientos telúricos ahí pasaron al escenario. Pero, los otros, los que despacha la Tierra, de seguro no se le olvidarán jamás.

“¿Cuánto duran los temblores aquí en Chile?”, es la última pregunta que el intérprete hace antes de agradecer que, el de hace una semana, haya sido breve.

Puedes leer la entrevista completa de Romeo Santos a Culto en este link, donde entre otros aspectos habla de su fama, su futuro, la pausa que intentará tomar en 2024, Rosalía y Stefan Kramer.