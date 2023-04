5 Seconds of Summer agenda su regreso a Chile

Buenas noticias para los fans de la banda australiana de pop rock 5 Seconds of Summer. Llega el minuto de soltar los ahorros y planificar la agenda: el conjunto agendó su retorno al país para el próximo 27 de julio en el Movistar Arena, mismo recinto en el que se presentaron la última vez que pasaron por la capital, en 2017.

La agrupación también tendrá paradas en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

Además, el cuarteto publicará digitalmente su álbum en vivo The Feeling of Falling Upwards - Live from The Royal Albert Hall el 14 de abril. Los formatos físicos del álbum ya pueden reservarse y estarán disponibles desde el 14 de julio.

Los temas están extraídos del show realizado por la banda en 2022, The Feeling of Falling Upwards, en el mundialmente famoso Royal Albert Hall de Londres, un lugar en el que el grupo tocaba en la calle cuando se trasladó al Reino Unido para componer su primer álbum hace 10 años. La actuación incluyó versiones de canciones de su catálogo de 11 años, incluidas nuevas canciones de su aclamado quinto álbum de estudio, 5SOS5, acompañadas por una orquesta de cuerda de 12 músicos y un coro góspel de 12 integrantes.

“The Feeling of Falling Upwards simplemente pretende describirte la sensación que hemos experimentado juntos, la sensación de dar un salto de fe en algo tan voluble como la música”, expresó el baterista Ashton Irwin en el escenario del Royal Albert Hall. “Y compartir esta experiencia juntos año tras año, temporada tras temporada de nuestras vidas”.

La preventa de su show en Santiago será exclusiva para Clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia, comenzando el miércoles 12 de abril a las 11.00 horas. La venta general comenzará el viernes 14 de abril a las 11.01am, ambas modalidades por www.puntoticket.com

Revisa aquí los precios: