Cocina con mármol, piscina y cine propio: Zack de la Rocha y su lujosa casa en California

Conocido por su furiosa voz y sus filosas letras al frente de Rage Against the Machine, el cantante Zack de la Rocha también cuenta con un lugar propio para descansar. Ahora que la banda ha cancelado sus fechas para este 2023, debido a la grave lesión sufrida por el músico en el escenario, es probable que cuente con más tiempo para disfrutar de su particular morada.

Recientemente, De la Rocha adquirió una espléndida casa en Silver Lake, California. El músico conoce la zona, pues residió en un bungalow (que contaba hasta con estudio de grabación propio) hasta el 2021. Así, es claro que decidió quedarse y pujó por comprar la residencia en la friolera de US$3,7 millones (unos 2.900 millones de pesos chilenos). Según el portal especializado Dirt, De la Rocha ganó una dura batalla de pujas al presentar una oferta que superaba en US$700.000 el monto que pedían sus dueños.

Un vistazo a la casa de Zack de la Rocha. Foto: Nicole LaMotte para Dirt

Se trata de una residencia que fue construida originalmente en 1953 por los arquitectos Gregory Ain y James H. Garrott. Sus últimos dueños fueron la pareja del artista Jed Lind y la estilista Jessica de Ruiter, quienes llevaron adelante una profunda remodelación y restauración de la vivienda.

Según Dirt, la casa cuenta con dos niveles y tiene una tamaño equivalente a 185 metros cuadrados. “(Tiene) un piso principal más grande ofrece salas habitaciones comunes, incluida una cocina Miele con encimeras de mármol de Carrara abierta a un comedor con balcón y vistas panorámicas. Hay una sala de estar con pisos originales de madera de abeto Douglas y una chimenea, una oficina con paneles de madera con una cama plegable oculta con vista al área de la piscina y una sala de estar con vistas a las copas de los árboles”.

Un vistazo a la casa de Zack de la Rocha. Foto: Nicole LaMotte para Dirt

No es todo. El segundo nivel “consta de una acogedora suite principal y una suite de dormitorio secundaria, además de una sala adicional ideal para usar como cine en casa íntimo. La propiedad también ofrece un césped cubierto de hierba a la sombra de los olivos, además de una pequeña estructura separada ideal para usar como estudio de grabación u oficina para trabajar desde casa. En cuanto a la piscina antes mencionada, está rodeada de paredes altas cubiertas de hiedra para brindar privacidad al estilo de las celebridades”, dice Dirt.

No es la única propiedad de Zack de la Rocha. Además de la residencia en Silver Lake, posee además una casa de campo en Malibu.