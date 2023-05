Escucha a The Beatles cantar God Only Knows de Beach Boys según la IA

El uso de la tecnología IA para generar música ha sido un hito que se ha vuelto parte del debate público en el último tiempo. Hay quienes se han mostrado a favor o en contra, como Peter Gabriel o Lima Gallagher, quienes se han mostrado receptivos a creaciones hechas con plataformas en que se imaginan cruces inesperados.

Así se suma una particular creación. Un usuario de internet subió a YouTube un particular mashup que imagina a The Beatles interpretando God only knows, el clásico sencillo de los Beach Boys incluido en su célebre álbum Pet Sounds (1966).

La creación ofrece la clásica base musical del tema con una voz principal que suena en el estilo de Paul McCartney, quien ha declarado su admiración por la canción. “God only knows es una de las pocas canciones que me hace llorar cada vez que la escucho. En realidad es solo una canción de amor, pero está brillantemente hecha. Muestra el genio de Brian”, dijo en alguna ocasión.

Esta canción se suma a otros experimentos, como un imaginario nuevo álbum de Oasis -banda que está separada desde 2009-, un cruce del fallecido Kurt Cobain interpretando Celebrity Skin, de Hole, entre otras.