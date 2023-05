Mon Laferte se suma a nueva versión del disco El Amor Después del Amor de Fito Páez

Fito Páez está de fiesta. Y de aquellas largas y potentes. Desde 2022, el rosarino viene celebrando los 30 años de El amor después del amor, su obra cumbre y el álbum que lo consolidó como estrella en Latinoamérica.

Los festejos han incluido giras, muchos shows revisitando el título de forma íntegra y una serie en Netflix del mismo nombre que repasa parte de su vida, precisamente hasta ese año 1992 en que editó el disco y todo explotó.

Fito Páez e Iván Hochman.

Ahora, para seguir con el hito, el músico anunció la salida de una nueva versión donde remodela cada una de las canciones junto a distintos invitados. Se trata de EADDA9223, ya disponible en plataformas digitales, y con un listado de invitados que incluye a Antonio Carmona, Chico Buarque , Elvis Costello o David Lebón, pasando por figuras de la talla de Andrés Calamaro, Leiva, Marisa Monte y Estrella Morente, o embajadores de los nuevos tiempos, como Nathy Peluso, Lali, Nicki Nicole, WOS, CA7RIEL y Conociendo Rusia.

Entre ellos, aparece una chilena: Mon Laferte. La cantante radicada en México se luce en Sasha, Sissi y el círculo de baba, una relectura calificada de “atmósfera tex mex” que incluso ya tiene un lyric video.

Anteriormente, ya se había conocido el single adelanto Brillante sobre el mic junto a la joven cantante Ángela Aguilar, hija del popular cantante y compositor mexicano Pepe Aguilar.

En un comunicado, Páez dice con respecto al proyecto: “Para mí, no es sólo un álbum. Fue toda una odisea musical alucinante, permanentemente sorpresiva. Había que vejar el material original. Ese fue el primer concepto, en el sentido de no tenerle miedo, poder arrasarlo, darlo vuelta. Había que probar de alguna forma que no hay discos sacros, intocables, que no se pueden volver a grabar. ¡Sí, se puede! Y es un ejercicio musical maravilloso. En este nuevo álbum me doy todos los gustos, es una prueba de que la música, aparte de ser un elemento central en la vida de muchas personas, también es una materia con la cual se puede trabajar, jugar, moldear e ir hacia dónde queramos. Creo que es lo mejor que hice, en el sentido de que me di todas las libertades”.