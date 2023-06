A los 87 años muere la actriz Glenda Jackson

Una de las fuerzas actorales más poderosas de Reino Unido se ha apagado. Glenda Jackson, ganadora de dos Oscar y dos Bafta, falleció este jueves en Londres. Su agente detalló que “murió en paz en su casa en Blackheath” y “tras una breve enfermedad, con su familia a su lado”.

Nacida en 1936 en Birkenhead, Cheshire, la intérprete inició su carrera en el teatro los 50, pero despegó definitivamente una vez que se unió a la Royal Shakespeare Company, en 1964.

Junto al Oscar que obtuvo por Mujeres enamoradas. Foto: AP Photo/Robert Dear, File

Ganó el Oscar en dos ocasiones, por el drama romántico Mujeres enamoradas (1969), de Ken Russell, y la comedia Un toque de distinción (1973), de Melvin Frank, y consiguió otro par de candidaturas a los Premios de la Academia.

Su 1971 estuvo marcado por dos proyectos en que dio vida a la reina Isabel I: la película Mary, Queen of Scots y la miniserie de la BBC Elizabeth R. Esta última la hizo merecedora del Emmy.

Siempre una presencia eléctrica, también trabajó en Dos amores en conflicto (1971) y Terapia de grupo (1987), de Robert Altman.

En 1992 se alejó de la actuación para iniciar una carrera en la política. Integrante del Partido Laborista, Jackson fue parte del Parlamento hasta el año 2015, cuando terminó el que decidió sería su último período en el cargo.

Por ello, hoy la secretaria de Cultura del Reino Unido, Lucy Frazer, la describió como una “actriz brillante” y “una parlamentaria comprometida al servicio de sus electores durante más de dos décadas”.

Retomó su profesión con la audioserie de la BBC Blood, sex and money by Emile Zola (2015) y luego, en 2019, ganó elogios por la cinta para televisión Elizabeth is missing, por la que se adjudicó el segundo Bafta de su carrera.

Su papel más reciente fue en el drama romántico Mothering Sunday (2021), estrenada en el Festival de Cannes. Dejó una película póstuma: The great escaper, que filmó junto a Michael Caine.