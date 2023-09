Los Rolling Stones confirman que Charlie Watts y Bill Wyman aparecerán en su nuevo disco

Los Rolling Stones están de vuelta. En un evento en el Hackney Empire de Londres, conducido por Jimmy Fallon, los músicos sobrevivientes Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood anunciaron su nuevo disco Hackney Diamonds, además de presentar el primer sencillo de adelanto, la energética Angry.

Pero entre las novedades del álbum, hay una muy particular. Se les consultó si el nuevo álbum contará con alguna participación póstuma de Charlie Watts, el baterista fundador del grupo fallecido en agosto de 2021.

Según Mick Jagger de las 12 canciones del disco, la mayoría fueron grabadas por el baterista Steve Jordan, quien tomó el puesto de Watts como integrante no oficial. Pero, aseguró que en el tracklist “dos son pistas que grabamos en 2019 con Charlie. Y entonces usamos dos de las pistas que grabamos con Charlie antes”. Estas se titulan Live by the sword y Mess It Up.

No es la única participación de un integrante histórico de los Stones en el nuevo álbum. En el evento en Londres, los músicos confirmaron la participación del bajista fundador Bill Wyman, quien dejó al grupo en 1993. De hecho, toca en una de las canciones nuevas junto a Watts, lo que significa que por un momento tienen a la sección rítmica original de los Rolling Stones.

El álbum Hackney Diamonds será lanzado el próximo 20 de octubre. Mientras, el sencillo Angry ya está disponible en plataformas digitales junto al videoclip protagonizado por la la estrella de Euphoria , Sydney Sweeney.