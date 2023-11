Tyler Christopher: el actor de la histórica serie Hospital General muere a los 50 años

Conmoción en el mundo de la TV estadounidense. El actor Tyler Christopher, conocido por su interpretación como Nikolas Cassadine en la serie norteamericana Hospital General -la que se emitió por ABC en distintos períodos desde 1963-, murió este martes 31 por la mañana a los 50 años en su residencia en San Diego, California.

Según dio a conocer su compañero de elenco de la misma producción, Maurice Benard, una grave complicación en el corazón le quitó la vida. El actor había luchado contra la depresión bipolar y el alcohol, según informan los medios de su país.

“Con gran tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Tyler Christopher. Tyler falleció esta mañana tras un evento cardíaco en su apartamento de San Diego”, escribió Benard, quien interpretó a Sonny Corinthos en la telenovela de ABC, en una sentida publicación de Instagram.

“Tyler era un alma dulce y un amigo maravilloso para todos los que lo conocían. Era un defensor de una mejor salud mental y el tratamiento de uso de sustancias”, añadió.

A través de un comunicado, su mánager, Chi Muoi, dijo estar devastado y expresó que la noticia “fue increíblemente impactante”.

“Era un actor muy talentoso y, lo que es más importante, un amigo increíble. Mi corazón está con sus amigos y familiares que lo amaron tanto”, aparece en el texto difundido por la cadena CNN.

Christopher comenzó su carrera como actor en 1996, cuando fue elegido para interpretar a Nikolas Cassadine en la telenovela Hospital General. El personaje fue un éxito y Christopher permaneció en la serie durante varios años. Estuvo en ese rol hasta 2016. Era uno de los favoritos del público.

Además de Hospital General, Christopher ha aparecido en otras series de televisión, como Las Vegas, NCIS y CSI: Miami. También ha participado en algunas películas, como The Perfect Son (2009) y The Haunting of Sharon Tate (2019).

En 2002, Christopher se casó con la actriz Eva Longoria, pero el matrimonio terminó en divorcio en 2004. En 2008, se casó con la actriz Brienne Pedigo, con quien tiene una hija, Boheme.