“Paul, me preocupa cómo me recordará la gente cuando muera’”: McCartney reveló singular anécdota con John Lennon

La amistad que unió a Paul McCartney y John Lennon no es desconocida. Se conocieron el 6 de julio de 1957, tras ser presentados por un amigo en común, Ivan Vaughan, y un par de semanas más tarde, Macca se integró a los Quarrymen la banda escolar de skiffle liderada por Lennon. El resto es historia.

También es sabido que para el ex Beatle nunca ha sido sencillo referirse a la repentina muerte de Lennon, asesinado en diciembre de 1980 a los 40 años. Esta vez, el compositor decidió utilizar el espacio de su podcast, McCartney: A Life in Lyrics, para compartir más detalles sobre la relación que sostuvieron.

“Recuerdo que me dijo: ‘Paul, me preocupa cómo me recordará la gente cuando me muera’, y me sorprendió un poco”, reveló el músico sobre las preocupaciones de su compañero sobre la muerte. “La gente pensará que estuviste genial”, fue su respuesta.

Igualmente habló sobre la forma en que equilibraban amistad y trabajo: “Yo era como su mentor. A menudo tenía que decirle: ‘Hijo mío, eres genial, no te preocupes’, y él lo aceptaba. Le hacía sentir mejor”.

“Si alguien me pregunta cómo fue el trabajar con John, es fácil, mucho más fácil, porque había dos mentes trabajando. Y esa interacción fue todo menos milagrosa”, agregó.

John Lennon y Paul McCartney

Here Today, un homenaje a Lennon

La muerte de Lennon dejó consternado a todo el mundo. También a sus compañeros de banda, y McCartney fue uno de los más afectados. Ese fue el impulso para escribir Here today, un verdadero himno donde Macca abre todos sus sentimientos sobre la partida de su compañero.

“Escribir la canción fue muy conmovedor y emotivo porque estaba sentado en una habitación vacía pensando y siendo consciente que lo había perdido”, dijo en el podcast. La definió como “una canción de amor para John”, y revela componerla fue “una forma de reflexionar sobre algunos de sus recuerdos más entrañables”.

“Estaba recordando los detalles más íntimos de nuestra relación y el millón de locuras que habíamos cometido. Desde, simplemente, estar sentados en el sofá, viendo la televisión, a caminar juntos, o, incluso, hacer autostop”. Y agrega: “Fue una pérdida poderosa. Tener una conversación con él a través de la música fue la forma correcta de consolar mi dolor. De alguna manera estaba con él otra vez”.

Paul McCartney y John Lennon (GettyImages)

Además, el ex beatle confesó que, a pesar de que han pasado más de cuatro décadas desde la partida de Lennon, aún sigue extrañándolo. Como amigo y como colaborador: “A menudo pienso: ‘¿Qué diría John de esto?’. Se nota que mis canciones no tienen esos elementos contrapuestos”.

“Fue difícil para todos porque era un personaje muy querido y un tipo muy loco. Era muy especial”. Sobre el duelo que vivió en el momento, agregó: “No podía salir en televisión y decir lo que John significó para mí. Fue demasiado doloroso”.