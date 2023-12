Rockin’ around the Christmas tree o el inesperado hit de Brenda Lee en la tercera edad

En el subgénero de canciones de navidad, Rockin’ around the Christmas tree, popularizada por la estadounidense Brenda Lee, tiene una historia muy particular. Lanzada originalmente en 1958, hoy encabeza por segunda semana consecutiva el Top 10 del Billboard 100. Un logro total para una canción navideña, pues la marca solo la habían conseguido The Chipmunk Song de David Sevilla y The Chipmunks, en 1958, y All I want for Christmas is you de Mariah Carey, en 2019.

Lee, una cantante pop oriunda de Atlanta que partió como estrella juvenil, grabó la canción cuando tenía apenas 13 años. El éxito reciente de su canción, sostenido básicamente entre las transmisiones de streaming y plataformas como TikTok, la sorprende con 79 años recién cumplidos. “Me gusta que Dios me haya dado ese favor de poder hacerme a un lado y mirar y saber que no fui solo yo; que es un conglomerado de mucha gente que hizo de la canción lo que es”, le dijo a Billboard.

Brenda Lee

Escrita por Johnny Marks, Rockin’ around the Christmas tree, se grabó en Nashville en octubre de 1958. Como aún no nevaba, el productor Owen Bradley se las apañó para generar un ambiente navideño en el estudio. “Owen tenía el estudio helado, con aire acondicionado, y tenía un árbol de Navidad preparado para crear un poco de ambiente. Tuvimos un montón de diversión”, recordó Brenda Lee en una entrevista de 2006 con el Chicago Tribune. Eso sí, a los músicos de sesión, la idea no les gustó nada.

Según Lee, alguna vez Marks le detalló cómo fue que escribió la canción. “Era judío y ni siquiera creía en la Navidad, y todo lo que salía de él era música navideña -dijo a Billboard-. Me dijo que estaba tumbado en la playa de Nueva York y supongo que tomó una siesta o algo así y cuando despertó, vio que los pinos se balanceaban. Le dije: ‘¿Tienes pinos en la playa de Nueva York?’ Él dijo: ‘Sí, y pensé que los pinos se estaban balanceando’. Se fue a casa y se le ocurrió Rockin’ Around the Christmas Tree”.

Lanzada para la temporada navideña de 1958, en principio no tuvo mayor repercusión. Pero ingresó por primera vez al Hot 100 dos años después, en diciembre de 1960, y alcanzó el puesto 14. La clave, es que ese año Lee había conseguido dos números uno en la lista: I’m sorry en julio y I want to be wanted, en octubre. Es decir, de alguna forma aprovechó bien el interés que se había despertado sobre ella. Lo más cerca fue en 2019, cuando la canción pasó nueve semanas en el número 2 del Hot 100.

Brenda Lee

Desde ese 1960, hasta ahora, Lee no había sumado otro número uno. Siempre atentos a las estadísticas, en Billboard remarcaron que desde ese #1 de I want to be wanted, hasta el éxito actual de Rockin’ around the Christmas tree, pasaron 63 años, un mes y dos semanas. El lapso fue suficiente para romper el récord del lapso más largo entre números 1 de un mismo artista en la lista de sencillos de Estados Unidos. Eso sí, en el listado Global de Billboard, que excluye a EE.UU., la canción figura en el puesto 3.

¿Otra marca de Lee? su nuevo número uno la dejó como la artista de mayor edad en encabezar el Billboard 100, superando a dos leyendas: a Louis Armstrong, quien tenía 62 años al imponer el hit Hello, Dolly!, en mayo de 1964, y a Cher, quien sumaba 52 cuando el pegajoso single Believe dominó el Hot 100 en marzo de 1999.

Brenda Lee ha tratado de aprovechar este repentino nuevo envión de popularidad. Como no existía una buena grabación audiovisual de la cantante interpretando la canción, en noviembre pasado se lanzó el primer videoclip oficial de Rockin’ around the Christmas tree, el que incluye cameos de las estrellas country Tanya Tucker y Trisha Yearwood. Además, Lee la interpretó en el especial Christmas at the Opry de NBC, emitido el 7 de diciembre, y se abrió una cuenta en la plataforma TikTok.

¿Qué mide exactamente el Billboard 100? como afirman en su sitio oficial, ese listado se construye al combinar los datos de transmisión streaming de todos los géneros en EE. UU. (audio oficial y video oficial), rotación de radio y datos de ventas de sencillos físicos y pistas digitales. Además, la canción figura en el tercer lugar del Top Canciones Global de la plataforma Spotify, donde al tope están dos infaltables de la temporada: All I want for Christmas is you y Last Christmas, de Wham! La Navidad, ante todo, es tiempo de clásicos.