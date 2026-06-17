Subtel sumará 20 permisos al proceso de fast track para reducir sus tiempos de tramitación en más de 80%

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, ha reiterado desde el inicio de su gestión que la burocracia y la permisología están siendo hoy un problema para la industria y está frenando la inversión de los privados, tanto por los largos plazos para obtener autorizaciones, como por una alta carga regulatoria.

En un seminario organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el gremio Chile Telcos, la jefa de la Subtel aseguró que están trabajando para reducir los tiempos de respuesta de algunos permisos. La subsecretaria se refiere al decreto Número 22 que fue presentado a la Contraloría General de la República (CGR), y que actualmente está en proceso de tramitación. Este busca simplificar, hasta el momento, tres autorizaciones que ingresarían en un fast track.

“La agenda de desburocratización y simplificación administrativa de Subtel se encuentra en plena marcha (...) Ahora, seguimos avanzando mediante la preparación de un nuevo paquete de 20 trámites adicionales. Este número irá aumentando en el futuro para que más obras de telecomunicaciones de bajo riesgo, que aporten a la conectividad y reducción de la brecha digital, puedan disminuir sus tiempos de tramitación ”, explicó Romina Garrido a Pulso.

Según expuso la autoridad en la Cepal, esta agenda se encuentra inserta en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. “En el caso específico de las telecomunicaciones, desde Subtel buscamos aterrizar con urgencia estos principios generales al despliegue concreto de infraestructura en el territorio, con un foco prioritario en las zonas rurales o históricamente no conectadas. Con esto, buscamos acortar drásticamente los tiempos de autorización, especialmente en aquellas obras menores o de bajo impacto ambiental y urbano, para que las antenas y la fibra lleguen antes donde más se necesitan”, declaró.

La meta es reducir los tiempos de respuesta en un 83%, pasando de 180 días promedio a 30 días. “Este enfoque elimina atascos, otorga certeza jurídica a la inversión y erradica las demoras evitables para organizar el proceso en favor del ciudadano”, afirmó Garrido.

En su presentación, la subsecretaria apuntó que con la implementación de fast track el organismo proyecta que se movilizarán más de US$1.000 millones de inversión público-privada en tres años, para el desarrollo de infraestructura digital, que va desde antenas hasta data centers. A su vez, la aceleración de obras generaría entre 8.000 y 12.000 empleos directos y indirectos.

Garrido apuntó a que la burocracia hoy está retrasando dar soluciones a las brechas digitales que existen en el país. Con este despliegue proyectado de infraestructura digital, la Subtel prevé que podrían implementarse clases híbridas sin interrupciones para la población rural, y además telemedicina y seguridad pública integrada en todo el territorio nacional.

Plan Nacional Digital

En su intervención, la subsecretaria también se refirió a la creación de un Plan Nacional Digital, lo que está considerado dentro de la ley que reconoce el acceso a internet como servicio público, promulgada en julio del 2024. Garrido aseguró que la Subtel ya se encuentra trabajando en ello y podría ver la luz durante este año.

“El Plan Nacional Digital lo consideramos un instrumento estratégico y hoja de ruta para ordenar las políticas sectoriales de Subtel en el marco de la transformación digital. Este plan integrará de forma articulada materias clave como el uso eficiente del espectro radioeléctrico e inversiones en conectividad digital, pero también otras áreas relevantes como accesibilidad universal, ciberseguridad, investigación e innovación”, dijo a Pulso.

De acuerdo a lo expuesto por la Subtel, el Plan Nacional Digital busca ser una hoja de ruta para el desarrollo digital en Chile y estaría listo para ser presentado durante este 2026.

“Su éxito no se medirá únicamente por cuántas antenas se construyen, sino por cómo esa carretera digital se transforma en una palanca de valor social y económico para Chile”, añadió Garrido.

La autoridad declaró que este documento “nos permitirá situar a Subtel en aquellos debates esenciales para la digitalización de la sociedad, como son las habilidades digitales, formación de capital humano especializado, utilización de datos y ciberseguridad para el crecimiento productivo del país”.