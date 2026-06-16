La carta en que Keith Richards contó el día en que conoció a Mick Jagger (y lo que pensó sobre él)

Es una de las duplas claves del rock. Mick Jagger y Keith Richards son el eje que articula a The Rolling Stones, inaugurando un vínculo de cantante/guitarrista, que se fue replicando con los años.

Aunque se cruzaron por primera vez en la escuela primaria, la vida los distanció hasta el memorable reencuentro en la estación de trenes de Dartford. Fue el momento en que iniciaron un vínculo que terminó germinando un proyecto musical.

Años después, en su biografía Life, Richards detalla una carta que le escribió a su tía Patty a los 18 años. En sus líneas rememora aquel telúrico reencuentro, que tuvo de protagonista a la música.

Mick Jagger y Keith Richards

“Ya sabes, me encantaba Chuck Berry y pensaba que era el único fan en kilómetros a la redonda, pero una mañana en la estación de Dartford (para no tener que escribir una palabra larga como estación) tenía uno de los discos de Chuck cuando se me acercó un chico que conocía de la escuela primaria, de cuando tenía entre 7 y 11 años”, escribía Richards.

Maravillado, Richards se explayó sobre su nuevo amigo. “Tiene todos los discos que Chuck Berry grabó y todos sus amigos también; todos son fanáticos del rhythm and blues, del verdadero R&B, me refiero (no esa basura de Dinah Shore y Brook Benton), Jimmy Reed, Muddy Waters, Chuck Berry, Howlin’ Wolf, John Lee Hooker, todos los bluesmen de Chicago, música auténtica y genuina, maravillosa”.

“Bueno, el tipo de la estación se llama Mick Jagger y todas las chicas y los chicos se reúnen todos los sábados por la mañana en el ‘Carousel’, una especie de bar de mala muerte -siguió Richards-. Una mañana de enero pasé por allí y decidí buscarlo. Todo el mundo está detrás de mí, me invitan a unas diez fiestas”.

El joven guitarrista también le dejó un elogio entusiasta a su nuevo compinche: “Además, Mick es el mejor cantante de R&B de este lado del Atlántico, y no lo digo en broma”.

Además, Richards detalla en la carta cómo los Stones ya tomaban forma y comenzaban sus primeros ensayos. “Toco la guitarra (eléctrica) al estilo Chuck, tenemos un bajista, un batería y un guitarrista rítmico, y ensayamos dos o tres noches a la semana. ¡A tope!“.

Asimismo, en la misiva observa que algunos de los músicos del grupo eran de clase media -probablemente en referencia a Brian Jones-. ”Todos nadan en dinero y viven en enormes casas independientes, una locura, uno incluso tiene mayordomo. Fui allí con Mick (en el coche, por supuesto, Mick no es mío, por supuesto). ¡Madre mía, el inglés es imposible!“.