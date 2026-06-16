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    Esta semana comienza el plazo para usar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo acceder al beneficio?

    El subsidio está dirigido a la compra de cilindros y se permite su uso en función de cuándo se activó. Revisa a continuación cómo completar este trámite.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Esta semana comienza el plazo para usar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo acceder al beneficio? Ministerio del Interior

    A partir de este miércoles se podrá utilizar el cupón de gas licuado, el que facilita un subsidio de $27.000 dirigido a complementar la compra de cilindros para los meses más fríos del año.

    Cabe recordar que el beneficio fue anunciado anteriormente desde el gobierno a través de la iniciativa Plan Chile Sale Adelante, que considera medidas de apoyo a las familias ante el alza de los combustibles.

    Cómo recibir el cupón de gas licuado

    El trámite para usar el subsidio de gas licuado se realiza en el sitio cupondegas.gob.cl, donde se puede revisar si corresponde recibirlo y, de ser beneficiario, solicitar la activación del mismo.

    Para hacer efectivo su uso se requiere de una CuentaRUT de BancoEstado y cumplir con los siguientes requisitos:

    • Estar dentro del 80% de menores ingresos según el Registro Social de Hogares .
    • Ser jefe o jefa de hogar con 18 años o más.

    Con todo, la fecha en la que se podrá utilizar el beneficio responde al momento en que se activó el mismo, de acuerdo al siguiente calendario.

    • Si el cupón se activó entre el 18 de mayo y el 29 de mayo se podrá utilizar desde el 17 de junio.
    • Si el cupón se activó entre el 30 de mayo y el 12 de junio se podrá utilizar desde el 2 de julio.
    • Si el cupón se activa entre el 13 de junio y el 30 de junio se podrá utilizar desde el 21 de julio.

    Una vez realizado el trámite contará con vigencia hasta el 30 de septiembre de este año.

    Para usar el beneficio se requerirá presentar el cupón digital en la aplicación Rutplay o en la app de BancoEstado, o bien, imprimirlo de forma presencial en CajaVecina, y realizar el pago en distribuidores adheridos.

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