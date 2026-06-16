Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming
Las selecciones del Grupo J debutan durante la madrugada en horario de nuestro país.
Avanzan los partidos por la primera fecha del Mundial 2026 y llega el turno del partido de Austria contra Jordania.
Las selecciones son parte del Grupo J, que comparten con Argelia y Argentina, actual defensor del título global.
Cuándo juega Austria vs. Jordania
El partido de Austria contra Jordania es el miércoles 17 de junio a las 00:00 horas de la madrugada en Chile.
Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio de la Bahía de San Francisco, Estados Unidos.
Dónde ver a Austria vs. Jordania
El partido de Austria contra Jordania se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.
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