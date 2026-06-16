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    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Las selecciones del Grupo J debutan durante la madrugada en horario de nuestro país.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Austria. Foto referencial de archivo redes sociales Federación Austriaca de Fútbol

    Avanzan los partidos por la primera fecha del Mundial 2026 y llega el turno del partido de Austria contra Jordania.

    Las selecciones son parte del Grupo J, que comparten con Argelia y Argentina, actual defensor del título global.

    Cuándo juega Austria vs. Jordania

    El partido de Austria contra Jordania es el miércoles 17 de junio a las 00:00 horas de la madrugada en Chile.

    Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio de la Bahía de San Francisco, Estados Unidos.

    Dónde ver a Austria vs. Jordania

    El partido de Austria contra Jordania se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Mundial de FútbolMundial de Fútbol 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Partidos hoyPartidos Mundial hoyQuién juega hoy en el MundialPartidos hoy Mundial 2026AustriaJordaniaAustria vs JordaniaDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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