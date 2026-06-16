Senado despacha a ley alza de salario mínimo: sube $14.553 de manera retroactiva desde el 1 de mayo

El proyecto de salario mínimo finalmente se despachó a ley este martes. Desde el 1 de mayo, de manera retroactiva, el ingreso básico de los cerca de 800 mil personas que reciben este monto mensual aumentará en $14.553 para llegar a los $553.553.

Asimismo, habrá otra alza el 1 de enero del 2027, el que considerará la inflación entre mayo y diciembre.

El proyecto original contemplaba con un alza de 1,4%, que consideraba el IPC acumulado entre enero y marzo de este año, lo que se traducía en $ 7.546 extras, y otra alza a contar de enero de 2027 en base al IPC que registre la economía entre mayo-diciembre.

14 DE ABRIL DEL 2026 MINISTRO DEL TRABAJO, NICOLAS RAU, DURANTE SESION DE COMISION EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Sin embargo, en la comisión de Trabajo de la Cámara el gobierno elevó el monto para incluir el IPC de abril, que alcanzó hasta el 1,3%. Con ello, el acumulado del año es de 2,7%.

Con ese monto tuvo una mejor recepción tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y de esa manera logró los votos a favor y ser despachado a ley.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, valoró la aprobación y planteó la idea de modificar la fecha de vigencia del salario mínimo, que actualmente es desde el 1 de mayo de cada año.

De acuerdo al secretario de Estado, “la fecha típicamente es antes del primero de mayo, la cual también conmemorativa, lo que implica ciertas manifestaciones del mundo del trabajo. Por ello, consideramos que alejarlo del primero de mayo podría ser beneficioso para tener negociaciones o conversaciones con un poco más de tranquilidad”.