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    Culto

    La cantante chilena Leva anuncia su primer show solista en Santiago

    La cantante se ha destacado por variadas composiciones que fusionan el soul, el R&B y el hip hop, en una fórmula en ascenso. Lee las coordenadas de su primera cita en solitario.

    Por 
    Equipo de Culto
    La cantante chilena Leva anuncia su primer show solista en Santiago

    La artista chilena Leva (@itslevabb) anuncia su primer show en solitario en Club Ambar este próximo 10 de Julio. Se trata de un espectáculo que mostrará lo mejor de su repertorio, el que ya muestra éxitos como De Piel (Remix), C U Work y Basta en todas las plataformas. También mostrará algunas composiciones inéditas.

    La cita tendrá a Cristian Leon (@iamcristianleon) de open show oficial.

    Tras posicionarse como una de las referentes del R&B chileno, Leva ha levantado una fórmula que le permite fusionar distintos lenguajes, como hip hop, soul y sonidos urbanos.

    Las entradas ya están disponibles vía Ecopass, que ya agotó su primera Preventa, solo quedando la Preventa 2 disponible a $7.000.

    Más sobre:LevaCristian LeonSoulR&BHip hopMúsicaMúsica culto

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