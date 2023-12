Saturday Night Live aterriza en Chile: esta es su fecha de estreno en Universal+

Saturday Night Live no sólo es tradición, sino que presente. El emblemático programa de comedia nacido en 1975 está al aire con su temporada número 49, en la que ha contado con figuras como Emma Stone, Timothée Chalamet, Adam Driver, Bad Bunny, Foo Fighters y Olivia Rodrigo.

A las puertas de alcanzar el medio siglo de vida, se confirmó que el espacio llegará a Latinoamérica. El canal Universal+ anunció que a partir de enero 2024 emitirá en vivo los nuevos capítulos de SNL, permitiendo por primera vez seguir minuto a minuto –y en idioma original– su transmisión desde el icónico 30 Rockefeller Plaza en Nueva York.

Foto: Will Heath/NBC

Semillero de estrellas como Bill Murray, Eddie Murphy y Julia Louis-Dreyfus, el programa suele atraer a figuras que experimentan un auge de popularidad y reconocimiento. Así es como fichó a Pedro Pascal, quien se estrenó como anfitrión en febrero pasado. La participación del chileno estuvo acompañada por Coldplay –como invitado musical– y por un cameo de Sarah Paulson durante un sketch.

Su labor fue tan celebrada que el protagonista de The last of us volvió en octubre de este año, esta vez con una aparición en un capítulo conducido por Bad Bunny. Y una de las tres nominaciones a los Emmy del intérprete es en reconocimiento a su debut en SNL (Mejor actor invitado de serie de comedia).

Su último episodio de 2023 está programado para este sábado y tendrá a la actriz y comediante Kate McKinnon como presentadora y a Billie Eilish como la carta musical. Si bien aún no se han revelado a los nombres que estarán en 2024, se rumorea que NBC y Lorne Michaels, creador del espacio, planean grandes sorpresas para celebrar su temporada 50.

Foto: Will Heath/NBC

Foto: Will Heath/NBC

Foto: Rosalind O’Connor/NBC

Foto: Will Heath/NBC