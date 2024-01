“Está llena de clichés”: Lift, la nueva película de Úrsula Corberó que no convence a la crítica

A la fecha, 15 de enero de 2024, ya hay una película que destronó a La sociedad de la nieve en Netflix a nivel mundial. Se trata de Lift: Un robo de primera clase, una cinta sobre atracos protagonizada por Kevin Hart y donde Úrsula Corberó vuelve a integrar un equipo delictual.

Dirigida por F. Gary Gray, conocido por cintas como Días de Ira (2009), La estafa maestra (2003) y Hombres de negro: MIB Internacional (2019), el filme sigue a un grupo de ladrones de arte que es contratado por el gobierno para evitar un ataque terrorista. Para ello, deben robar una millonaria suma de oro que es traslada en avión.

El elenco está formado también por Gugu Mbatha-Raw (Loki), quien interpreta a una detective de Interpol que había tenido un vínculo amoroso con Cyrus en el pasado.

Parte del equipo de ladrones es conformado por Vincent D’Onofrio (Hombres de Negro, 1997), el maestro del disfraz; Billy Magnussen (Black Mirror: USS Callister), el experto en bóvedas; Viveik Kalra (La música de mi vida), el ingeniero; Yunjee Kim, la hacker; y Úrsula Corberó (La casa de papel), como la piloto.

Venecia, Londres y Bruselas son algunos de los paisajes que pueden verse en la producción de 104 minutos estrenada el viernes 12 de enero en la plataforma.

Sin embargo, la película no logra convencer a la crítica. “Nunca consigue despegar (...) Incluso con F. Gary Gray al timón, está llena de clichés y se trata de una pobre imitación de mejores películas”, sostiene Michael Nordine en Variety.

En tanto, Lovia Gyarkye de The Hollywood Reporter, sostiene: “El torrente de intrigas da a ‘Lift’ una necesaria inyección de emoción (...) No es suficiente para salvar la película pero al menos hace que sea un poco menos ridícula”.

“Si la originalidad es lo primero que buscas en una película, ‘Lift’ no será de tu gusto, pero si estás dispuesto a seguirle la corriente a algo totalmente trillado desde el principio, es un rato bastante agradable”, dice Andrew Parker en The Gate.

No obstante, al público le llama la atención la sinopsis de esta película, que conjuga conocidos actores con la exitosa premisa de un robo millonario. Y es que las películas y series de atracos se han posicionado como una fórmula exitosa desde la serie española La casa de papel.

La estrategia de ubicar al exitoso comediante Kevin Hart (Un espía y medio) como protagonista de una película de acción eleva las expectativas de la cinta, al igual que invitar al elenco a Úrsula Corberó, una de las principales representantes de la ‘Resistencia’ del mundo de las máscaras de Dalí.

El papel de Úrsula Corberó en Lift

El rol que cumple Úrsula Corberó en la película Netflix es secundario. La actriz española interpreta a Camila, una piloto versátil y de fuerte carácter, que maneja autos, yates y jets privados.

Su personaje es divertido, pero poco profundo. En medio de las múltiples escenas de acción, las únicas historias que se pueden conocer con un poco más de detalles son las de la policía y la del líder de la banda, no así a los otros miembros del equipo.

“Tengo un personaje menos oscuro (que Tokio), y la verdad es que me llamó mucho la atención el hecho de hacer una piloto, como una ‘wheelwoman’, ¿sabes? Me dio mucha marcha eso”, afirmó la actriz de 34 años.

Sobre el rodaje, Corberó declaró haber tenido contratiempos en ciertas escenas. “Estaba pilotando el avión, y entonces había una escena donde hicieron toda esta movida que daba vueltas el avión, se giraba todo entero, y yo me quedaba con la coleta colgando hacia abajo. Al principio fue muy gracioso y muy divertido, porque además a mí me gustan mucho las atracciones, soy de las que se quiere subir una y otra vez, pero después empezó a no ser tan divertido, la verdad. Me mareé bastante y casi termino echando toda la pota”, relató a Fotogramas.

Con pocas intervenciones, algunas de ellas en español, el personaje de Corberó igual logra posicionarse y destacar por sobre sus compañeros de atraco.

Lamentablemente, el personaje de Camila no tendrá la misma trascendencia de Tokio. A pesar de las malas críticas a la película, es posible que esta se mantenga en el Top 10 de Netflix por unas semanas más, convirtiéndose en la favorita para desconectar un fin de semana.