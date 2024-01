Johnny Marr contra Donald Trump por usar música de The Smiths: “Nunca pensé que podía suceder”

Johnny Marr (60), el exguitarrista de la banda británica The Smiths, reaccionó ante el uso de la música del grupo en los mítines de campaña de Donald Trump, en plena carrera por ganar la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales en EE.UU.

Sucedió que en la red social X (antes conocido como Twitter), un usuario compartió imágenes de un mitin de Trump en Dakota del Sur, registrado en 2023. Ahí, mientras la multitud esperaba la aparición del expresidente en el escenario, suena la canción Please, Please, Please Let Me Get What I Want, de los Smiths.

Marr reaccionó y no ocultó su enfado por la situación. “Ahh... cierto... OK. “Ni en un millón de años hubiera pensado que esto podría suceder. Considere que esta mierda se cierra ahora mismo”.

Según reportes de usuarios de redes sociales, la música de los Smiths ha sonado en los mítines de Trump en lugares como Laconia, New Hampshire, entre otros.

No es primera vez que músicos de renombre se oponen al uso de su música en los mítines de Trump. Ya lo han expresado nombres como Adele, Bruce Springsteen, Elton John, los Rolling Stones, Queen, Pharrell Williams, The Beatles y los herederos de Prince, David Bowie y Tom Petty.

En su momento, desde el campamento de Trump se les prometió a los Rolling Stones que no se usaría más su música en su campaña, pero no se cumplió con su palabra.

Lanzada en agosto de 1984, Please, Please, Please Let Me Get What I Want, fue originalmente la cara B del sencillo William, it was really nothing. Luego se publicó en los compilatorios Hatful of Hollow (1984) y Louder than bombs (1987). Como la mayoría del material de los Smiths, fue coescrita entre Marr y el cantante del grupo, Morrissey. Pero sus posiciones políticas son opuestas; mientras Marr se ha pronunciado en contra de los políticos conservadores, Morrissey ha expresado su apoyo al partido político de extrema derecha, For Britain, además de manifestarse a favor del brexit.