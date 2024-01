Imaginándote: escucha el nuevo sencillo de Aqua VS

El artista chileno Aqua VS comienza el año con el lanzamiento de su último sencillo Imaginándote.

La canción es la punta de lanza de un próximo proyecto discográfico que está preparando para este primer trimestre del 2024, donde mostrará más versatilidad y potencial artístico. En este trabajo promete colaboraciones tanto nacionales como internacionales.

Acerca de Imaginándote Aqua VS señaló: “Musicalmente estábamos tratando de buscar algo distinto, no es full reguetón porque la pista de la canción empieza de una forma distinta y eso fue lo que más me llamó la atención. Entonces tratamos de buscar un sonido que igual fuera innovador para dar algo fresco”.

El single fue producido por Adkiboi, también conocido como El Muricélago, y ya se encuentra disponible en plataformas digitales, junto con su visualizer oficial en YouTube.

Aqua VS a la fecha cuenta con canciones como Lokotron Remix con más de 38 millones de streams, Ricky Ricon con más de 9 millones, entre otros y colaboraciones junto a Pailita, Harry Nach, Pablo Chill-E, Marcianeke, Kid Voodoo, Ceaese por solo nombrar algunos. Recientemente firmó con el sello argentino Dale Play Records, casa discográfica de destacados artistas como Nicki Nicole, Bizarrap, Duki, Reels B y Wos.