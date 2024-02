Todos deberíamos ser feministas: a diez años de la publicación del ensayo de Chimamanda Ngozi Adichie

Todos deberíamos ser feministas es el primer ensayo de la novelista, poeta y dramaturga nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie. Publicado en su idioma original en 2014, es la adaptación, en cerca de 50 páginas, de la charla TED dada por la autora en diciembre de 2012.

“Brinda una definición singular de lo que significa ser feminista en el siglo XXI. Con un estilo claro y directo, y sin dejar de lado el humor, esta carismática autora explora el papel de la mujer actual y apunta ideas para hacer de este mundo un lugar más justo”, declara la sinopsis del libro.

Adichie ha sido considerada como una de las escritoras feministas más influyentes del siglo, además de ser nombrada entre las 100 mujeres más influyentes de 2015, según la revista Time. De sus vivencias en África occidental, narra desde distintos géneros las injusticias que viven las mujeres en ese territorio. La escritora se mudó a Estados Unidos a los 19 años tras haberse adjudicado una beca para estudiar comunicación y ciencias políticas en Filadelfia. Desde el otro continente, siguió escribiendo con una perspectiva mucho más amplia del mundo.

Su primer ensayo destaca por su lenguaje simple y directo. “Es una excelente introducción al tema del feminismo y ofrece una breve visión de cómo puede pasar desapercibido en la sociedad”, expresó The Guardian después de la publicación.

Mujeres Bacanas, espacio de visibilidad y memoria, enfocado en “mostrar el legado de mujeres que a través de su vida y obras han ayudado a otras a empoderarse”, destacó a la autora en enero de 2017. “Su literatura trata temas complejos; habla de machismo, violencia y discriminación. De relaciones interraciales, identidad y amor. Escribe de su África, pero también de Estados Unidos y un tipo de racismo camuflado que a ella le ha tocado vivir”, comparten en la página.

En 2019, Penguin Random House publicó una versión ilustrada del ensayo en una edición “para toda la familia”. Ilustrado por Leire Salaberria, el libro en edición tapa dura está recomendado a partir de los 4 años.

Por su parte, Kirkus Review, señaló: “Un ensayo conmovedor que debería llegar a todos los estudiantes y profesores para provocar un nuevo debate y concienciar a los más jóvenes y no tan jóvenes”.

La página Medium, expresó en su reseña: “La voz de Chimamanda es poderosa e introspectiva desde el principio, reflexiona sobre una anécdota personal de una amiga que la etiquetó de feminista con el mismo tono con el que alguien diría: “Eres partidaria del terrorismo”. Así comienza su reflexión sobre la actitud irreverente que la sociedad ha mantenido contra cualquier mujer u hombre que se atreva a asociarse con el feminismo”.

Además de Todos deberíamos ser feministas, la autora publicó en 2003 La flor púrpura, su primera novela. Después le siguieron Medio sol amarillo (2006), la colección de cuentos The thing around your neck (2009) y Americanah (2013).

Más recientemente, a manos de la misma editorial, se publicaron tres ensayos de breve extensión, además del ya mencionado. Estos son Querida Ijeawele: cómo educar en el feminismo (2017) –quince consejos para una enseñanza con perspectiva de género y feminista–, El peligro de la historia única (2018) –adaptación de otra charla TED de Adichie– y Sobre el duelo (2021) –una reflexión sobre la muerte después del fallecimiento de su padre–.

Dichos transfóbicos

En 2017, sin embargo, la autora estuvo envuelta en una polémica que produjo cierta cancelación por parte de los internautas. En una entrevista con Channel 4 News, aseguró que “las mujeres transgénero en África se han beneficiado del “privilegio masculino” porque crecieron como hombres”, siendo acusada de transfobia, en especial por las asociaciones trans de Nigeria.

La modelo transgénero Miss Sahhara, también de Nigeria, y radicada en Londres, fue una de las figuras que activamente apoyó las críticas hacia Adichie. “¿Qué pasó con ser inclusivo y tolerante con todas las mujeres, sin importar su historia de vida?”, fueron parte de sus declaraciones en redes sociales. Además de su carrera en el mundo del modelaje, también dirige transvalid.org, una comunidad de apoyo online para mujeres transgénero.