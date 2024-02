No fue por desamor: el origen de Corazón Partío, la icónica canción de Alejandro Sanz

Corazón partío es una de las canciones más icónicas de Alejandro Sanz. A pesar de que fue lanzada hace 27 años, sigue sonando en las radios, en las plataformas digitales y en nuestra memoria. Así, este tema verbaliza sentimientos de desamor y las clásicas preguntas al enfrentar la soledad.

Este hit forma parte del quinto álbum del artista, llamado Más (1997), que incluyó otras canciones memorables, como Y, ¿si fuera ella? y Amiga mía.

Su origen, sin embargo, no está relacionado con un quiebre amoroso del artista español, sino con el miedo a los espacios grandes. La inspiración llegó en 1996, cuando se encontraba en un hotel en Monterrey en medio de su gira por México.

“Esos hoteles americanos tan altos me dan pánico... Pienso en terremotos. Tengo la sensación de que me va a pasar algo. Y cuando me entran esos rollos no hay nada mejor que concentrarse y escribir”, dijo Alejandro Sanz en una entrevista a El Mundo.

Y escribió, sin saber, uno de sus éxitos. “Me salió de golpe. En un momento tuve la música y la letra del Corazón partío. El resto tardé un año en componerlo”, dijo. Pero el madrileño no se sentía cómodo con los ritmos flamencos y latinos, así que incluso pensó en ceder el tema a Camela, un grupo de música español precursor de la tecno-rumba.

“Me acuerdo perfectamente de aquel momento. Me dije: `¡Qué putada! Esto no es para mí'. Siempre me pasa lo mismo, al principio me salen canciones muy flamencas. Esta era una mezcla de muchas cosas. En esos momentos te confundes. Crees que siempre debes seguir un determinado estilo, pero otra parte de ti, que es la que manda de verdad, te dice `venga tío p’alante’. Y entonces tienes que convencerte, primero a ti mismo, y después a todo tu equipo, de que Corazón partío forma parte de tu evolución y va a ser bueno para tu carrera”, comentó al mismo medio.

El compositor aseguró en esa entrevista que no tenía el corazón partido, pero sí un poco astillado. “Todos tenemos el corazón partío y con muchos remaches, ¿quién tiene el corazón entero?”, reflexionó.

La canción ha sido versionada por varios artistas, entre ellos Julio Iglesias (2000), Manny Manuel (1998), la cantante portuguesa Maria João (2002) y el pianista Arthur Hanlon (2003). Además, en 2007, Sanz volvió a grabar la canción junto a la cantante brasileña Ivete Sangalo en su álbum en directo Multishow ao Vivo: Ivete no Maracanã. En 2019 Lola Índigo cantó una versión del tema en el programa de La 1 de TVE La mejor canción jamás cantada.