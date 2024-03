Muere Eric Carmen a los 74 años, exvocalista de Raspberries y autor del clásico pop All by Myself

Eric Carmen, exvocalista y líder de Raspberries, falleció el fin de semana a los 74 años de edad. La noticia fue dada a conocer por su esposa, Amy Carmen, a través de su sitio web oficial. El cantante es conocido por icónicos temas como All by Myself y Hungry Eyes, los que lanzó luego de retirarse de la banda, en su carrera de solista.

“Con tremenda tristeza compartimos la desgarradora noticia del fallecimiento de Eric Carmen (…). Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric falleció mientras dormía durante el fin de semana (...) Le alegró mucho saber que durante décadas su música conmovió a tantas personas y será su legado duradero”, decía la publicación dada a conocer ayer en el sitio web.

Aún no se ha informado la causa de muerte.

El destacado músico fue un ícono de la década de los 70. Es más, su tema All by Myself vendió más de un millón de copias y permaneció tres semanas en el segundo puesto de la lista Billboard. En los 80, lanzó Hungry Eyes, canción parte de la banda sonora de Dirty Dancing.