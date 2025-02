Netflix debió cancelar el documental de Prince, que duraría nueve horas, debido a que los herederos de Prince consideraron que el contenido del documental era sensacionalista y tenía “inexactitudes dramáticas”.

Netflix cancela el lanzamiento del documental de Prince por conflictos con los herederos del cantante

La controversia del documental

El documental dura nueve horas y ya está terminado. Fue realizado por Ezra Edelman, quien ganó un premio Oscar y un Emmy por la película OJ: Made In America, que trataba sobre la vida y el juicio penal de O.J Simpson.

Edelman pasó cinco años realizando el documental de Prince. Al principio recibió acceso a los archivos del cantante - llamados The Vault- bajo la autorización de sus herederos, pero luego de un tiempo le revocaron el acceso.

En el documental aparecen varias personas cercanas a Prince, como ex compañeros de banda, representantes, novias e incluso una de sus hermanas. Además, según lo informado por New York Times, el documental también contenía acusaciones de presunto abuso físico y emocional por parte de las ex novias del cantante.

** FILE ** Prince performs during the 46th Annual Grammy Awards in a Los Angeles, Ca. file photo from Feb. 8, 2004. The "Purple Rain" singer will be honored with the 2005 NAACP Vanguard Award in a Los Angeles ceremony. (AP Photo/Kevork Djansezian, File)

Según fuentes que hablaron con Variety en 2024, los herederos consideraron que el metraje es sensacionalista y que contiene inexactitudes dramáticas.

El productor musical Charles Spicer, uno de los herederos, escribió en X en 2024: “Tenemos el deber de honrar y proteger su legado con una historia que muestre de manera justa sus complejidades y su grandeza. #no9hourhitjob”.

Luego de la confirmación de la cancelación del estreno del documental, los herederos del patrimonio compartieron un mensaje en X anunciando que producirán nuevo material. “Los herederos de Prince y Netflix han llegado a un acuerdo mutuo que permitirá a los herederos desarrollar y producir un nuevo documental con contenido exclusivo del archivo de Prince. Como resultado, el documental de Netflix no se publicará”, dijeron los herederos del cantante en el comunicado.

Londell McMillan, uno de los herederos del patrimonio de Prince y abogado que negoció en su nombre, calificó la decisión como “una gran victoria para el legado de Prince”. Y afirmó que el documental que planean realizar los demás miembros herederos será “una pieza en profundidad que explorará las complejidades del brillante genio musical”.