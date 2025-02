Claudio Narea, músico y jurado del Festival de Viña 2025: “La música actual es la peor de todas las épocas”

El exguitarrista de Los Prisioneros, Claudio Narea, habló con Culto sobre su rol como parte del jurado en este Festival de Viña que parte el domingo 23; durante la conversación abordó cómo le llegó la invitación para participar en el certamen, además de su visión sobre la música urbana y las expectativas que tiene en torno a esta edición 2025.

El jurado que acompañará a Narea se compone de nombres provenientes de diversas áreas como figuras del periodismo, la actuación, la música y el espectáculo. Entre ellos se encuentran los periodistas Rodrigo Sepúlveda y Catalina Edwards, los actores Nicolás Oyarzún y Jorge López, la cantante y actual Miss Chile Emilia Dides, el director de orquesta Paolo Bortolameolli y los artistas Bacilos y Kidd Voodoo, quienes también se presentaran en el Festival.

-¿Cómo recibiste la invitación para ser jurado de Viña?

Estaba de vacaciones en el sur cuando me llamaron. No recuerdo exactamente cuántos días habían pasado, pero me llamó la atención. Les dije: “Es raro que me llamen a última hora, pensé que todo estaba listo”. Me explicaron que casi todo lo estaba, pero faltaban algunos nombres para el jurado y habían decidido dejarlos para el final. Eso fue lo que me dijeron desde la organización.

Acepté de inmediato, porque me pareció una buena idea y, afortunadamente, no tenía ninguna fecha pendiente, excepto un show en Pucón que tuvimos que cancelar porque me sentía mal. Fuera de eso, no tenía más presentaciones programadas, entonces estaba perfecto para poder asistir.

-¿Qué significa para ti formar parte de esto en un evento tan importante no solo para Chile, sino para toda Latinoamérica?

Es algo muy especial, porque nunca imaginé ser jurado en Viña. He estado en el escenario, tocando, que es lo que suelo hacer, pero también he sido jurado en muchos concursos, así que no es algo tan lejano a lo que ya he hecho. La gran diferencia aquí es la exposición mediática, todas las cámaras están encima de uno. Pero lo tomo con humor, daré las entrevistas que tenga que dar y me esconderé cuando haya que esconderse.

-Tomando en cuenta tu perspectiva como músico y tu experiencia previa siendo jurado, ¿cuáles son tus principales criterios a la hora de evaluar?

Existen muchos criterios para evaluar, pero el que más me entusiasma es la originalidad, aunque no siempre se encuentra. Valoro mucho lo novedoso, ya sea en la letra o en la presentación en vivo. Los clichés no me resultan tan interesantes, prefiero algo que se salga de lo convencional.

Recién me enviaron la lista de la música, para que yo pueda ir conociendo las canciones, lo cual me parece excelente. Hay temas que se van abriendo después de la primera escucha y puedes comenzar a encontrar más detalles; hay otras que son más claras desde el inicio. Así que prefiero escucharlas muchas veces.

Los Prisioneros, Festival de Viña (2003)

-¿Crees que tu experiencia y tu trayectoria te vuelve más exigente que el resto del jurado?

No lo sé. Tengo amigos que saben harto de música y no son músicos. Entonces, yo creo que no se trata de que los músicos están “más arriba”, no necesariamente.

Vamos a ver de qué trata el asunto cuando conozca a los jurados, porque no los conozco. Sé que hay un músico clásico, el tipo sabe muchísimo, seguramente, así que es muy bueno poder estar ahí, compartir con él.

-En el pasado has sido muy crítico con la música urbana, ¿no crees que esto te puede condicionar un poco?

No, yo creo que la música urbana se entiende claramente desde el comienzo hasta el final. Eso es lo que me pasa, no es algo de que no la valore. Yo puedo encontrar valor en todos los tipos de música.

Por ejemplo, cuando pensaba que había poco interesante en la música urbana, descubrí a Paco Amoroso y Ca7riel y digo, “Oh, esto está muy bien.” Me gusta mucho, más en vivo que en disco.

En mi opinión, no se trata de estilos, sino de si la música es buena o no. Y en la música urbana, hay muchas canciones muy malas.

-En la última noche está Kidd Voodoo, ¿has tenido la oportunidad de escucharlo y conocer su trabajo?

No, todavía no, voy a conocerlo ahí. El hecho de ser jurado no significa que tenga que gustarme todo lo que hacen los demás. Soy un estudioso de la música popular por mi cuenta.

Me interesa la música, y creo que la música actual es la peor de todas las épocas. No tengo problema en decirlo. Siento que lo artístico está completamente dejado de lado. La música de hoy es una fábrica de salchichas; vamos haciendo salchichas para que se venda, es muy raro eso.

No hay un interés en algo artístico, entonces eso me provoca un profundo rechazo. Pero luego veo a artistas como Paco Amoroso y Ca7riel, y digo: “Esto es un artista, tremendo artista”. Y hacen música urbana.

No conozco a los artistas chilenos, pero conozco mucho de música. Por ejemplo, C. Tangana también hace música urbana y lo hace bien, hay calidad. Me interesa descubrir música de calidad en todos los estilos.

-Entonces, ¿no tienes problemas con el género sino que con la calidad musical?

Eso es, la calidad. Si me invitas a un concierto de los artistas que mencioné, iré y lo disfrutaré porque está muy bien hecho, por gente inteligente y talentosa. En cambio, la música que escucho de fondo en los negocios cuando camino por la calle no me atrae, porque no tiene nada. La música actual es muy superficial, porque el mundo es muy superficial. La música está conectada con lo que sucede en el mundo. La situación política actual, por ejemplo, es preocupante, la música tiene que ver con eso.

No es ajeno el sonido urbano a lo que está pasando en el mundo, que son muchas cosas muy locas.

-Has estado en distintos en distintas etapas del festival, ¿cómo ves la evolución de este mismo?

No suelo ver el Festival de principio a fin, solo veo lo que me interesa. Si hay un humorista o un grupo que me gusta, lo veo. Nunca he asistido al Festival de Viña como público, eso para empezar.

Seguramente me va a fallar la memoria por la cantidad de artistas buenos que han venido a Viña y que me los he perdido. El otro día vi una imagen de Morrissey, y yo nunca lo vi. Tampoco vi a Elton John, ni a Franz Ferdinand. Hay muchos artistas importantes que se han presentado en el Festival.

-Bajo esta misma línea, ¿ya habías visto las Competencias tanto la Internacional como la Folclórica en ediciones pasadas o esta será tu primera experiencia?

Sí, he visto las competencias, pero como te digo, de forma intermitente, sin mucho detalle. Recuerdo que cuando era más chico, alrededor de los 15 años o incluso antes, solía ver el Festival; a veces salía a dar una vuelta con mis amigos y volvía para ver el Festival de Viña, es un recuerdo clásico del verano. Tengo recuerdos de canciones muy antiguas de las competencias.

Ahora no recuerdo los nombres, aunque me acuerdo de una canción de Grecia que participó y me gustó, no sé si ganó o no. También recuerdo a Bernardo Euson, un compositor muy conocido en esos años, cuando yo era niño, o Julio Zegers, por ejemplo; un artista chileno que estuvo con dos canciones en Viña, Los pasajeros, recuerdo mucho de esa canción y Magdalena, es una gran canción. Sol del río también la vi en la Competencia Folclórica hace algunos años.

-¿Consideras que la Competencia Internacional y Folclórica han ido perdiendo relevancia a lo largo de los años?

Creo que nunca se le ha dado tanta relevancia, tal vez al principio, en los años 70, tuvo un poco más de protagonismo, pero en general no ha sido así. Los artistas que se presentan en el show principal suelen ser muy impactantes, lo que dificulta la comparación. Son cosas muy distintas: por un lado, presentaciones espectaculares de artistas famosos, y por otro, artistas desconocidos con canciones desconocidas. Es muy difícil ponerlos al mismo nivel, porque no lo están.

Y no es que las canciones en competencia no sean buenas, sino que la gente siempre preferirá la música que conoce. Es natural que una canción que has escuchado 100 veces te guste más que una que escuchas por primera vez.

-¿Qué opinas sobre la polémica de Dani Ride, el representante chileno en la Competencia Internacional cuyo tema Infernodaga fue acusado “blasfemia” por parte de la Iglesia y republicanos?

He escuchado la canción, pero solo un poco, aún no estoy familiarizado con ella. Tampoco he visto el video, solo algunas imágenes. Voy a opinar sobre la canción en sí, no sobre la polémica.

Me parece algo común, siempre surge algo que rompe con lo establecido. Recuerdo haber visto imágenes de Patricia Maldonado diciéndole a un joven Luis Miguel que no tenía futuro en el canto.

La gente puede opinar lo que quiera, pero uno decide a quién prestar atención. Así como no había que prestarle atención a Patricia Maldonado en los años 80 con Luis Miguel, afortunadamente, Luis Miguel siguió adelante. Lo mismo ocurre con las voces que hablan de blasfemia y cosas así. Creo que la canción debe ser juzgada por sí misma.

-Entonces, ¿consideras que el arte es arte y que el Festival no tiene que interceder en este tipo de asuntos?

Lo poco que he escuchado, o más bien visto en un video donde Dani Ride comentaba que era su historia, me parece respetable. Es importante escucharla y, en base a eso, evaluar la honestidad y el trabajo artístico para formarse una opinión. Lo que diga un tipo del Partido Republicano o el arzobispo de no sé qué, da lo mismo.

-¿Crees que el Festival de Viña potencia a los artistas chilenos?

No estoy seguro, a veces se critica la falta de artistas chilenos en el show. Desconozco cuántos artistas chilenos se presentan este año, no tengo idea.

Creo que podría haber más representación chilena, pero no me corresponde opinar sobre eso. Es positivo que un festival en Chile incluya artistas locales, obviamente. Si la presencia de artistas chilenos es limitada, será decisión de la producción.

-¿Has tenido la oportunidad de hablar con jurados de otras ediciones para pedir algún consejo?

No creo que sean necesarios los consejos, simplemente haré lo que siempre he hecho. He sido jurado muchas veces.

Ahora, ser jurado puede ser diferente porque tengo que conversar con los demás jurados. Además, considerando que a veces he sido jurado con otros músicos, sé que puede haber discrepancias sobre lo que vale la pena. Para mí, una canción muy simple puede ser buena, mientras que para otro puede no tener sentido, parecer poco elaborada.

Creo que la dinámica con un jurado no músico y otro músico también influirá. Lo importante es argumentar nuestras opiniones, eso es lo que se hace cuando uno es jurado con más personas.

-¿Cuáles son tus expectativas del Festival en general? ¿Crees que faltó algo?

No lo sé, hay varios artistas famosos que no conozco. De hecho, el otro día iba en el auto y le pedía a mi esposa que pusiera canciones de algunos artistas que no conocía. Está bien, no voy a ver el show, voy a ser jurado. Si hay artistas que me parezcan interesantes, los veré. Si hay otros que no me interesen, voy a pasar.

-¿Cuál sería como el artista que tú más esperas ver?

En el día del rock, sé que Incubus es famoso, pero nunca los he escuchado. Con The Cult me pasa lo mismo. Me gusta mucho una canción muy popular que tienen, pero no conozco su discografía.

Tengo una gran colección de discos y conozco muchas bandas, pero justo estas dos no las conozco. Por supuesto, me interesan y tengo ganas de verlos en vivo.