Cuál es la opinión de Myriam Hernández acerca del presidente Gabriel Boric

Así de categórica fue Myriam Hernández, cuando en conversación con Culto, en agosto del año pasado, se refirió a sus lazos con la política, los que incluyen su apoyo a Joaquín Lavín, cuando fue abanderado de la UDI para las elecciones presidenciales de 1999 y su buena opinión del actual Presidente Gabriel Boric (FA).

La destacada cantante nacional, recientemente reconocida con la Gaviota de Platino en el Festival de Viña 2025, contó que su relación con Lavín comenzó cuando estudiaba periodismo. Por una tarea académica debió entrevistar al político, sin embargo, el exalcalde no sabía que su entrevistadora sería la intérprete de Huele a peligro.

“‘Yo vengo como alumna’, le dije. Y fue tan simpático, me cayó tan bien, que hicimos una amistad con él, con mi marido, con la señora, nos invitamos a comer”, contó.

La artista aseguró que apoyó a Lavín “por convicción”, pues creía en sus propuestas como candidato a la Presidencia.

Entre lágrimas y con sus hijos, Myriam Hernández se convierte en la primera mujer en recibir la Gaviota de Platino en Viña FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO

“Fue el año 2000 cuando yo me subí al escenario de Lavín y fue por convicción mía (...) cuando me pidieron cantar, yo dije: ¿por qué no, si yo le creo a él? Siempre la gente me ha visto como ‘Myriam, ay, que todo lindo’, y no. Puedo tener opinión también. Y dije sí, que lo iba a hacer. Eso significó que mucha gente creyera, me apoyara, otras no, como es lo lógico”, señaló.

Para Hernández no existe la “izquierda” o la “derecha”, ella asegura que ha hecho su carrera “independiente del gobierno que esté” en el país. Por eso -afirma- aceptó la invitación de la expresidenta Michelle Bachelet para cantar en el acto Canta América Canta en 2006.

“(Bachelet) Es una mujer, yo no estoy por política, por izquierda, por derecha. Yo sabía lo que iba a pasar, pero yo quería demostrar que yo no tenía miedo. Lo que sí, no me metería nunca en algún cargo político. No entiendo mucho de política. No me gusta, para empezar”, señaló.

Myriam Hernández Foto: Dedvi Missene/La Tercera

De hecho, la artista, señaló a este medio que una de las cosas que más le “cargaban” de su exesposo Jorge Saint-Jeanm era que estuviese inmerso en la política. Cabe recordar que el productor de 66 años fue secretario general y después presidente de Evópoli, durante 2017. “Dejó la política por mí”, aseguró la cantante.

“Yo lo apoyé. Lo apoyé en su tiempo, así como él me ha apoyado en mi carrera, como pareja tienes que apoyar, pero no me gusta. No creo en los políticos. Me parecía una actividad muy expuesta, poco honesta”, aseveró.

Respecto al Presidente Boric, la destacada artista también dejó clara su opinión: “Creo que es valiente. Gabriel Boric lo encuentro valiente dentro de todas las cosas buenas y malas que puede tener un gobierno”.

“Me gusta que se atreva en algunas cosas que ha hecho y que ha dicho”, señaló, aludiendo a las declaraciones que ha hecho el Mandatario respecto a situaciones donde se han dificultado las relaciones bilaterales con Venezuela. “Sí, es valiente. Dijo las cosas como son”, sostuvo.