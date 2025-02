Muere a los 39 años la actriz Michelle Trachtenberg, protagonista de Gossip Girl y Buffy, la cazavampiros

Según informó New York Post, la actriz Michelle Trachtbenberg, conocida por interpretar papeles en televisión y cine, murió a los 39 años. Se hizo célebre por sus apariciones en Gossip Girl y en Buffy, la cazavampiros.

La actriz de Gossip Girl fue encontrada por su madre alrededor de las 8 am de este miércoles 26 de febrero en One Columbus Place, un lujoso complejo de departamentos en Nueva York.

Según informaron las fuentes al medio, la actriz se había sometido hace poco a un trasplante de hígado.

Aún no se sabe la causa de su deceso, pero hasta el momento su muerte no está siendo investigada como sospechosa.

En los últimos meses, la actriz había sido objeto de críticas por las publicaciones preocupantes que compartía en sus redes sociales, donde se le podía ver con un aspecto desmejorado y complejo.

Ella no tardó en salir a defenderse de tales comentarios: “Explícame por qué me ves enferma. ¿Perdieron el calendario y no se dieron cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que hayan dejado un comentario así”.

En aquel momento, sus seguidores señalaron que no estaban criticando su apariencia, sino que estaban “preocupados” por ella. En Instagram, donde acumula más de 800.000 seguidores, ha estado activa compartiendo imágenes de su carrera profesional hasta hace un par de días. También afirmó que nunca se había “sometido a una cirugía plástica” y que era “feliz” y estaba “sana”.

Su carrera

Trachtenberg comenzó su carrera en la actuación cuando tenía apenas cinco años. Su primera aparición en televisión fue en la serie La ley y el orden y su primer gran papel fue en Las aventuras de Pete & Pete, la comedia de Nickelodeon.

Además participó en películas como Sueños sobre hielo y Buffy, la cazavampiros, con la que alcanzó la fama con el papel de Dawn Summers.

En Gossip Girl fue Georgina Sparks, uno de sus personajes más recordados por el público, el que además fue el último que interpretó.